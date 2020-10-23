Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 22, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/22/2020
|BARBEE, ANNALEE
|URINATING OR DEFECATING IN PUBLIC PROHIBITED
|HELD AT CCDC
|10/22/2020
|BARBEE, ANNALEE
|INDECENT EXPOSURE
|HELD AT CCDC
|10/22/2020
|BARBEE, ANNALEE
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|10/22/2020
|HOWES, JAMES LEO JR
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|10/22/2020
|HOWES, JAMES LEO JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/22/2020
|MATHIS, JONATHAN ADAM
|ILLEGAL POSS AMMO
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/22/2020
|MATHIS, JONATHAN ADAM
|REGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/22/2020
|RACZKOWSKI, ANDREW JACOB
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE