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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 22, 2020

Carroll County Times
Oct 23, 2020 9:36 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/22/2020BARBEE, ANNALEEURINATING OR DEFECATING IN PUBLIC PROHIBITEDHELD AT CCDC
10/22/2020BARBEE, ANNALEEINDECENT EXPOSUREHELD AT CCDC
10/22/2020BARBEE, ANNALEEDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
10/22/2020HOWES, JAMES LEO JRVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
10/22/2020HOWES, JAMES LEO JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/22/2020MATHIS, JONATHAN ADAMILLEGAL POSS AMMORELEASED-UNSECURED BOND
10/22/2020MATHIS, JONATHAN ADAMREGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSIONRELEASED-UNSECURED BOND
10/22/2020RACZKOWSKI, ANDREW JACOBFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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