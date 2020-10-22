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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 21, 2020

Carroll County Times
Oct 22, 2020 9:06 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/21/2020SCHAUFELE, JOHN LUKERECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
10/21/2020MORRISON, STEVEN CORNELLVIOLATION OF PROBATIONRELEASED-UNSECURED BOND
10/21/2020LYMAN, ANDREW BRICKWOODFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
10/21/2020OQUINN, KAELAH JINELLEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/21/2020OQUINN, KAELAH JINELLEASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/21/2020CAMPHOUSE, SETHARSON/THREATRELEASED ON BOND
10/21/2020LINEBERRY, RENEE FALONFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/21/2020HARDISON, SEAN DONTA JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/21/2020HARDISON, SEAN DONTA JRCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
10/21/2020HARDISON, SEAN DONTA JRCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
10/21/2020HARDISON, SEAN DONTA JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
10/21/2020HARDISON, SEAN DONTA JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
10/21/2020LEWIS, TERRY MACKCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/21/2020LEWIS, TERRY MACKCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/21/2020VALENTINE, ERICA VICTORIACDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/21/2020VALENTINE, ERICA VICTORIACDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/21/2020VALENTINE, ERICA VICTORIACDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/21/2020VALENTINE, ERICA VICTORIACDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/21/2020JESSUP, DIONTE MARQUISILLEGAL POSS AMMOHELD AT CCDC
10/21/2020JESSUP, DIONTE MARQUISPOSSESS REGULATED FIREARM BEING UNDER 21HELD AT CCDC
10/21/2020JESSUP, DIONTE MARQUISFIREARM/DRUG TRAFFICKING CRIMEHELD AT CCDC
10/21/2020JESSUP, DIONTE MARQUISCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
10/21/2020JESSUP, DIONTE MARQUISCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
10/21/2020HOWARD, DYLON ANTHONYOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/21/2020HOWARD, DYLON ANTHONYOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/21/2020HOWARD, DYLON ANTHONYCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/21/2020SMITH, LAZAIRUS ALONZOCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/21/2020TEW, WILLIAM VIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC

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