Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 21, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/21/2020
|SCHAUFELE, JOHN LUKE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|10/21/2020
|MORRISON, STEVEN CORNELL
|VIOLATION OF PROBATION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/21/2020
|LYMAN, ANDREW BRICKWOOD
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/21/2020
|OQUINN, KAELAH JINELLE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/21/2020
|OQUINN, KAELAH JINELLE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/21/2020
|CAMPHOUSE, SETH
|ARSON/THREAT
|RELEASED ON BOND
|10/21/2020
|LINEBERRY, RENEE FALON
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/21/2020
|HARDISON, SEAN DONTA JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/21/2020
|HARDISON, SEAN DONTA JR
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|10/21/2020
|HARDISON, SEAN DONTA JR
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|10/21/2020
|HARDISON, SEAN DONTA JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|10/21/2020
|HARDISON, SEAN DONTA JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|10/21/2020
|LEWIS, TERRY MACK
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/21/2020
|LEWIS, TERRY MACK
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/21/2020
|VALENTINE, ERICA VICTORIA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/21/2020
|VALENTINE, ERICA VICTORIA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/21/2020
|VALENTINE, ERICA VICTORIA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/21/2020
|VALENTINE, ERICA VICTORIA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/21/2020
|JESSUP, DIONTE MARQUIS
|ILLEGAL POSS AMMO
|HELD AT CCDC
|10/21/2020
|JESSUP, DIONTE MARQUIS
|POSSESS REGULATED FIREARM BEING UNDER 21
|HELD AT CCDC
|10/21/2020
|JESSUP, DIONTE MARQUIS
|FIREARM/DRUG TRAFFICKING CRIME
|HELD AT CCDC
|10/21/2020
|JESSUP, DIONTE MARQUIS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|10/21/2020
|JESSUP, DIONTE MARQUIS
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|10/21/2020
|HOWARD, DYLON ANTHONY
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/21/2020
|HOWARD, DYLON ANTHONY
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/21/2020
|HOWARD, DYLON ANTHONY
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/21/2020
|SMITH, LAZAIRUS ALONZO
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/21/2020
|TEW, WILLIAM
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC