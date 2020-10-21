xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 20, 2020

Carroll County Times
Oct 21, 2020 9:58 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/20/2020SMITH, JOSHUA DAVIDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/20/2020ADAMS, HOWARD LOTT JRELEC COMM HARASSHELD AT CCDC
10/20/2020WISE, PATRICIA MICHELEDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
10/20/2020PIPER, DAVID FRANCISDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
10/20/2020COBURN, TRAVIS ALLANINTOXICATED ENDANGERHELD AT CCDC
10/20/2020COBURN, TRAVIS ALLANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/20/2020KRAUSS, ADAM SEANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/20/2020KRAUSS, ADAM SEANASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/20/2020GARLAND, ROTHA ANDREWFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/20/2020GARLAND, ROTHA ANDREWVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/20/2020WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/20/2020WHITE JR, DENNIS GENEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/20/2020WHITE JR, DENNIS GENECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/20/2020WHITE JR, DENNIS GENECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/20/2020WHITE JR, DENNIS GENECDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/20/2020BOWMAN, DAWN LEEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/20/2020BOWMAN, DAWN LEETHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/20/2020MYERS, MEGAN ELIZABETHMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/20/2020MYERS, MEGAN ELIZABETHTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/20/2020JENSEN, JOSEPH KOLUBAHOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/20/2020JENSEN, JOSEPH KOLUBAHDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/20/2020JENSEN, JOSEPH KOLUBAHFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/20/2020JENSEN, JOSEPH KOLUBAHRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/20/2020JENSEN, JOSEPH KOLUBAHFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/20/2020ALSTON, ARTREZ DEANTEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement