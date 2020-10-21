Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 20, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/20/2020
|SMITH, JOSHUA DAVID
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/20/2020
|ADAMS, HOWARD LOTT JR
|ELEC COMM HARASS
|HELD AT CCDC
|10/20/2020
|WISE, PATRICIA MICHELE
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|10/20/2020
|PIPER, DAVID FRANCIS
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|10/20/2020
|COBURN, TRAVIS ALLAN
|INTOXICATED ENDANGER
|HELD AT CCDC
|10/20/2020
|COBURN, TRAVIS ALLAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/20/2020
|KRAUSS, ADAM SEAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/20/2020
|KRAUSS, ADAM SEAN
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/20/2020
|GARLAND, ROTHA ANDREW
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/20/2020
|GARLAND, ROTHA ANDREW
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/20/2020
|WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/20/2020
|WHITE JR, DENNIS GENE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/20/2020
|WHITE JR, DENNIS GENE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/20/2020
|WHITE JR, DENNIS GENE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/20/2020
|WHITE JR, DENNIS GENE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/20/2020
|BOWMAN, DAWN LEE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/20/2020
|BOWMAN, DAWN LEE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/20/2020
|MYERS, MEGAN ELIZABETH
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/20/2020
|MYERS, MEGAN ELIZABETH
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/20/2020
|JENSEN, JOSEPH KOLUBAH
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/20/2020
|JENSEN, JOSEPH KOLUBAH
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/20/2020
|JENSEN, JOSEPH KOLUBAH
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/20/2020
|JENSEN, JOSEPH KOLUBAH
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/20/2020
|JENSEN, JOSEPH KOLUBAH
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/20/2020
|ALSTON, ARTREZ DEANTE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE