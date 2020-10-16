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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 15, 2020

Carroll County Times
Oct 16, 2020 9:36 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/15/2020REISBERG, JOHN MURRAYFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/15/2020FERNAND-MORE, BANGA-EPOOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/15/2020FERNAND-MORE, BANGA-EPOFALSE STATEMENT TO OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/15/2020FERNAND-MORE, BANGA-EPODISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/15/2020FERNAND-MORE, BANGA-EPOTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/15/2020BANDONG, MAHALLANI CAMPOSASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/15/2020HAMLETTE, SHAWN STEVENATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH BY FLEEING ON FTRELEASED ON BOND
10/15/2020HAMLETTE, SHAWN STEVENATT. BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE BY FLEEING ON FOOTRELEASED ON BOND
10/15/2020HAMLETTE, SHAWN STEVENATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOPRELEASED ON BOND
10/15/2020HAMLETTE, SHAWN STEVENDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED ON BOND
10/15/2020HAMLETTE, SHAWN STEVENDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED ON BOND
10/15/2020HAMLETTE, SHAWN STEVENDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONRELEASED ON BOND
10/15/2020CULLUM, ZACHARY ALLENPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/15/2020CULLUM, ZACHARY ALLENCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/15/2020CULLUM, ZACHARY ALLENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/15/2020DONEY, JENNIFER MARIEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/15/2020DONEY, JENNIFER MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC

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