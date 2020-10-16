Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 15, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/15/2020
|REISBERG, JOHN MURRAY
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/15/2020
|FERNAND-MORE, BANGA-EPO
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/15/2020
|FERNAND-MORE, BANGA-EPO
|FALSE STATEMENT TO OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/15/2020
|FERNAND-MORE, BANGA-EPO
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/15/2020
|FERNAND-MORE, BANGA-EPO
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/15/2020
|BANDONG, MAHALLANI CAMPOS
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/15/2020
|HAMLETTE, SHAWN STEVEN
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH BY FLEEING ON FT
|RELEASED ON BOND
|10/15/2020
|HAMLETTE, SHAWN STEVEN
|ATT. BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE BY FLEEING ON FOOT
|RELEASED ON BOND
|10/15/2020
|HAMLETTE, SHAWN STEVEN
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOP
|RELEASED ON BOND
|10/15/2020
|HAMLETTE, SHAWN STEVEN
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED ON BOND
|10/15/2020
|HAMLETTE, SHAWN STEVEN
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED ON BOND
|10/15/2020
|HAMLETTE, SHAWN STEVEN
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|RELEASED ON BOND
|10/15/2020
|CULLUM, ZACHARY ALLEN
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/15/2020
|CULLUM, ZACHARY ALLEN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/15/2020
|CULLUM, ZACHARY ALLEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/15/2020
|DONEY, JENNIFER MARIE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/15/2020
|DONEY, JENNIFER MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC