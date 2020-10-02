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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 1, 2020

Carroll County Times
Oct 02, 2020 9:39 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/1/2020DOYLE, MEAGAN COLLEENFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/1/2020DOYLE, MEAGAN COLLEENVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/1/2020GRAYBEAL, NICHOLASASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/1/2020LANGLEY, SHANNON DAVID  
10/1/2020LANGLEY, SHANNON DAVIDDISORDERLY CONDUCT 
10/1/2020LANGLEY, SHANNON DAVIDDISTURB THE PEACE/DISORDERLY 
10/1/2020SMITH, VICTOR LEEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/1/2020CLARK, EMILY ANNDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
10/1/2020CLARK, EMILY ANNDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC

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