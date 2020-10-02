Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 1, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/1/2020
|DOYLE, MEAGAN COLLEEN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/1/2020
|DOYLE, MEAGAN COLLEEN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/1/2020
|GRAYBEAL, NICHOLAS
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/1/2020
|LANGLEY, SHANNON DAVID
|10/1/2020
|LANGLEY, SHANNON DAVID
|DISORDERLY CONDUCT
|10/1/2020
|LANGLEY, SHANNON DAVID
|DISTURB THE PEACE/DISORDERLY
|10/1/2020
|SMITH, VICTOR LEE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/1/2020
|CLARK, EMILY ANN
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|10/1/2020
|CLARK, EMILY ANN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC