Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 24, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/24/2020
|BOONE, MICHAEL ROBERT
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/24/2020
|ESTEVES-CANCINO, AUSENCIO
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/24/2020
|FULLER, VINSTON
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/24/2020
|FULLER, VINSTON
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/24/2020
|FULLER, VINSTON
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/24/2020
|GONZALEZ, LUIS ALEJANDRO
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/24/2020
|GONZALEZ, LUIS ALEJANDRO
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/24/2020
|GONZALEZ, LUIS ALEJANDRO
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/24/2020
|GONZALEZ, LUIS ALEJANDRO
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/24/2020
|GREEN, LESZEK ILLIANI
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|9/24/2020
|LOWERY, DAVID SCOTT
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|9/24/2020
|LOWERY, DAVID SCOTT
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|HELD AT CCDC
|9/24/2020
|LOWERY, DAVID SCOTT
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD AT CCDC
|9/24/2020
|LOWERY, DAVID SCOTT
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|9/24/2020
|LOWERY, DAVID SCOTT
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|9/24/2020
|NICKENS, RODNEY
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/24/2020
|NICKENS, RODNEY
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/24/2020
|NICKENS, RODNEY
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/24/2020
|WOODYARD, TRAVIS DONTAY
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC