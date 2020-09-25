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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 24, 2020

Carroll County Times
Sep 25, 2020 8:23 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/24/2020BOONE, MICHAEL ROBERTVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/24/2020ESTEVES-CANCINO, AUSENCIOFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/24/2020FULLER, VINSTONCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
9/24/2020FULLER, VINSTONCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
9/24/2020FULLER, VINSTONCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
9/24/2020GONZALEZ, LUIS ALEJANDROVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/24/2020GONZALEZ, LUIS ALEJANDROVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/24/2020GONZALEZ, LUIS ALEJANDROVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/24/2020GONZALEZ, LUIS ALEJANDROVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/24/2020GREEN, LESZEK ILLIANIFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/24/2020LOWERY, DAVID SCOTTDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
9/24/2020LOWERY, DAVID SCOTTDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERHELD AT CCDC
9/24/2020LOWERY, DAVID SCOTTDRIVING WITHOUT LICENSEHELD AT CCDC
9/24/2020LOWERY, DAVID SCOTTDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
9/24/2020LOWERY, DAVID SCOTTDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
9/24/2020NICKENS, RODNEYVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/24/2020NICKENS, RODNEYVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/24/2020NICKENS, RODNEYVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/24/2020WOODYARD, TRAVIS DONTAYVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC

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