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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 23, 2020

Carroll County Times
Sep 24, 2020 11:25 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/23/2020SLATNISKE, ADAM VINCENTCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSHELD AT CCDC
9/23/2020SOVA, ELIZABETHDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/23/2020SOVA, ELIZABETHDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/23/2020SAVAGE, NICHOLAS JACOBFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
9/23/2020GOUGE, KODY ANDREWASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/23/2020GOUGE, KODY ANDREWASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
9/23/2020SPIVEY, GARLAND RANDALL JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/23/2020BERKHEIMER, DREW PENNINGTONTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-UNSECURED BOND
9/23/2020WINKLER, JEROME LIVINGTONASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
9/23/2020SIES, CHARLES ANDREWFALSE STATEMENT TO OFFICER 
9/23/2020SIES, CHARLES ANDREWFRAUD-PER. IDENT. AVOID PROS 
9/23/2020SIES, CHARLES ANDREWCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
9/23/2020SIES, CHARLES ANDREWCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
9/23/2020SIES, CHARLES ANDREWVIOLATION OF PROBATION

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