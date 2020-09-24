Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 23, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/23/2020
|SLATNISKE, ADAM VINCENT
|CHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|9/23/2020
|SOVA, ELIZABETH
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/23/2020
|SOVA, ELIZABETH
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/23/2020
|SAVAGE, NICHOLAS JACOB
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/23/2020
|GOUGE, KODY ANDREW
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/23/2020
|GOUGE, KODY ANDREW
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/23/2020
|SPIVEY, GARLAND RANDALL JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|9/23/2020
|BERKHEIMER, DREW PENNINGTON
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/23/2020
|WINKLER, JEROME LIVINGTON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/23/2020
|SIES, CHARLES ANDREW
|FALSE STATEMENT TO OFFICER
|9/23/2020
|SIES, CHARLES ANDREW
|FRAUD-PER. IDENT. AVOID PROS
|9/23/2020
|SIES, CHARLES ANDREW
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|9/23/2020
|SIES, CHARLES ANDREW
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|9/23/2020
|SIES, CHARLES ANDREW
|VIOLATION OF PROBATION