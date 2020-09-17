Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 16, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/16/2020
|SHRIVER, JAMES MCSHERRY IV
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|HELD AT CCDC
|9/16/2020
|SHRIVER, JAMES MCSHERRY IV
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|9/16/2020
|GUE, BLAINE EUGENE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/16/2020
|QUAICOE, GASCON
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/16/2020
|RILL, CRYSTAL REMAIN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/16/2020
|TERRY, JASON ULYSSES
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/16/2020
|TERRY, JASON ULYSSES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/16/2020
|TERRY, JASON ULYSSES
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/16/2020
|ANDERSON, JENNIFER MICHELLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|9/16/2020
|ANDERSON, JENNIFER MICHELLE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|9/16/2020
|ANDERSON, JENNIFER MICHELLE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|9/16/2020
|ANDERSON, JENNIFER MICHELLE
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|9/16/2020
|ALEXANDER, BRADLEY LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|9/16/2020
|ALEXANDER, BRADLEY LEE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|9/16/2020
|MITCHELL, DONALD MONROE JR
|SEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|9/16/2020
|WRIGHT, ZOLLIE ANTHONY
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC