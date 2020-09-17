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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 16, 2020

Carroll County Times
Sep 17, 2020 9:39 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/16/2020SHRIVER, JAMES MCSHERRY IVDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSHELD AT CCDC
9/16/2020SHRIVER, JAMES MCSHERRY IVCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
9/16/2020GUE, BLAINE EUGENEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/16/2020QUAICOE, GASCONDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/16/2020RILL, CRYSTAL REMAINASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/16/2020TERRY, JASON ULYSSESMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-UNSECURED BOND
9/16/2020TERRY, JASON ULYSSESASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
9/16/2020TERRY, JASON ULYSSESFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
9/16/2020ANDERSON, JENNIFER MICHELLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
9/16/2020ANDERSON, JENNIFER MICHELLECDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
9/16/2020ANDERSON, JENNIFER MICHELLECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
9/16/2020ANDERSON, JENNIFER MICHELLETHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
9/16/2020ALEXANDER, BRADLEY LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
9/16/2020ALEXANDER, BRADLEY LEECDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
9/16/2020MITCHELL, DONALD MONROE JRSEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDERELEASED TO OTHER AGENCY
9/16/2020WRIGHT, ZOLLIE ANTHONYFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC

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