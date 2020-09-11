Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 10, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/10/2020
|CHARLES, CELEEN ELIZABETH
|VIOL REL COND-PERS ELIG RELIEF
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/10/2020
|CHARLES, CELEEN ELIZABETH
|VIOL REL COND-CRIME OF VIOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/10/2020
|DANA, ANDREW STEVEN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/10/2020
|DANA, ANDREW STEVEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/10/2020
|DANA, ANDREW STEVEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/10/2020
|MOJICA, RYAN MITCHELL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|9/10/2020
|ORE, MALIK JUWAN
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|HELD AT CCDC
|9/10/2020
|ORE, MALIK JUWAN
|CONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/10/2020
|ORE, MALIK JUWAN
|CONSPIRE-HOME INVASION
|HELD AT CCDC
|9/10/2020
|ORE, MALIK JUWAN
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|9/10/2020
|ORE, MALIK JUWAN
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|HELD AT CCDC
|9/10/2020
|ORE, MALIK JUWAN
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|HELD AT CCDC
|9/10/2020
|ORE, MALIK JUWAN
|ATTEMPTED/BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/10/2020
|ORE, MALIK JUWAN
|ATTEMPT-HOME INVASION
|HELD AT CCDC
|9/10/2020
|ORE, MALIK JUWAN
|LOADED HANDGUN ON PERSON
|HELD AT CCDC
|9/10/2020
|STATON, JORDAN MARLEY C
|CONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/10/2020
|STATON, JORDAN MARLEY C
|CONSPIRE-HOME INVASION
|HELD AT CCDC
|9/10/2020
|STATON, JORDAN MARLEY C
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|9/10/2020
|STATON, JORDAN MARLEY C
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|HELD AT CCDC
|9/10/2020
|STATON, JORDAN MARLEY C
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|HELD AT CCDC
|9/10/2020
|STATON, JORDAN MARLEY C
|LOADED HANDGUN ON PERSON
|HELD AT CCDC
|9/10/2020
|STATON, JORDAN MARLEY C
|ATTEMPTED/BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/10/2020
|STATON, JORDAN MARLEY C
|ATTEMPT-HOME INVASION
|HELD AT CCDC