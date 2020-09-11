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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 10, 2020

Carroll County Times
Sep 11, 2020 10:11 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/10/2020CHARLES, CELEEN ELIZABETHVIOL REL COND-PERS ELIG RELIEFRELEASED-UNSECURED BOND
9/10/2020CHARLES, CELEEN ELIZABETHVIOL REL COND-CRIME OF VIOLRELEASED-UNSECURED BOND
9/10/2020DANA, ANDREW STEVENCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
9/10/2020DANA, ANDREW STEVENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
9/10/2020DANA, ANDREW STEVENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
9/10/2020MOJICA, RYAN MITCHELLCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
9/10/2020ORE, MALIK JUWANDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.HELD AT CCDC
9/10/2020ORE, MALIK JUWANCONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
9/10/2020ORE, MALIK JUWANCONSPIRE-HOME INVASIONHELD AT CCDC
9/10/2020ORE, MALIK JUWANFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
9/10/2020ORE, MALIK JUWANHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETCHELD AT CCDC
9/10/2020ORE, MALIK JUWANWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONHELD AT CCDC
9/10/2020ORE, MALIK JUWANATTEMPTED/BURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
9/10/2020ORE, MALIK JUWANATTEMPT-HOME INVASIONHELD AT CCDC
9/10/2020ORE, MALIK JUWANLOADED HANDGUN ON PERSONHELD AT CCDC
9/10/2020STATON, JORDAN MARLEY CCONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
9/10/2020STATON, JORDAN MARLEY CCONSPIRE-HOME INVASIONHELD AT CCDC
9/10/2020STATON, JORDAN MARLEY CFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
9/10/2020STATON, JORDAN MARLEY CHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETCHELD AT CCDC
9/10/2020STATON, JORDAN MARLEY CWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONHELD AT CCDC
9/10/2020STATON, JORDAN MARLEY CLOADED HANDGUN ON PERSONHELD AT CCDC
9/10/2020STATON, JORDAN MARLEY CATTEMPTED/BURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
9/10/2020STATON, JORDAN MARLEY CATTEMPT-HOME INVASIONHELD AT CCDC

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