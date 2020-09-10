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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 9, 2020

Carroll County Times
Sep 10, 2020 10:20 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/9/2020PAREDES, BENIGNO CRUZDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
9/9/2020RIVERA, KYLE ANDREWMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
9/9/2020RIVERA, KYLE ANDREWCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSCRED CRD/ANOT CHRG $1500-<$25KHELD AT CCDC
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSCRED CRD/ANOT CHRG $100-<$1500HELD AT CCDC
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSCREDIT CARD:STEAL ANOTHERS'HELD AT CCDC
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSFRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500HELD AT CCDC
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSCREDIT CARD:STEAL ANOTHERS'HELD AT CCDC
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSATT-CRED CRD/ANOT CHRG $1500-<$25KHELD AT CCDC
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSATT-CRED CRD/ANOT CHRG $100-<$1500HELD AT CCDC
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSFRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500HELD AT CCDC
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSFRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500HELD AT CCDC
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSCREDIT CARD:STEAL ANOTHERS'HELD AT CCDC
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSCON-FRAUD ID INFO THFT $1500-<$25KHELD AT CCDC
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSCON-CRED CRD/ANOT CHRG $1500-<$25KHELD AT CCDC
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSCON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSFRAUD ID INFO THFT $1500-<$25KHELD AT CCDC
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSCRED CRD/ANOT CHRG $1500-<$25KHELD AT CCDC
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSCREDIT CARD:STEAL ANOTHERS'HELD AT CCDC
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/9/2020SNOW, TANYA NICOLECDS: ADMIN - NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
9/9/2020SNOW, TANYA NICOLETHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSCON-THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000HELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSTHEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000HELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSTHEFT LESS THAN $100.00HELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSCREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHERHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSFRAUD ID INFO THFT $1500-<$25KHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSCRED CARD PERSONTN $1500-<$25KHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSCRED CRD/ANOT CHRG $1500-<$25KHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSCREDIT CARD RECEIVE UNLAWFULLYHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSCREDIT CARD/STOLEN:RECEIVEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/9/2020MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUSCREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHERHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/9/2020WILLIAMS, INGRAM ITOBIVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/9/2020JONES, DEJUAN ANTHONYASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/9/2020JONES, DEJUAN ANTHONYSEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACTHELD AT CCDC
9/9/2020JONES, DEJUAN ANTHONYRAPE SECOND DEGREEHELD AT CCDC

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