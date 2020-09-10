Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 9, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/9/2020
|PAREDES, BENIGNO CRUZ
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|RIVERA, KYLE ANDREW
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|RIVERA, KYLE ANDREW
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|CRED CRD/ANOT CHRG $1500-<$25K
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|CRED CRD/ANOT CHRG $100-<$1500
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|CREDIT CARD:STEAL ANOTHERS'
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|FRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|CREDIT CARD:STEAL ANOTHERS'
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|ATT-CRED CRD/ANOT CHRG $1500-<$25K
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|ATT-CRED CRD/ANOT CHRG $100-<$1500
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|FRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|FRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|CREDIT CARD:STEAL ANOTHERS'
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|CON-FRAUD ID INFO THFT $1500-<$25K
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|CON-CRED CRD/ANOT CHRG $1500-<$25K
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|CON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|FRAUD ID INFO THFT $1500-<$25K
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|CRED CRD/ANOT CHRG $1500-<$25K
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|CREDIT CARD:STEAL ANOTHERS'
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|SNOW, TANYA NICOLE
|CDS: ADMIN - NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/9/2020
|SNOW, TANYA NICOLE
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|CON-THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|CREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHER
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|FRAUD ID INFO THFT $1500-<$25K
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|CRED CARD PERSONTN $1500-<$25K
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|CRED CRD/ANOT CHRG $1500-<$25K
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|CREDIT CARD RECEIVE UNLAWFULLY
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|CREDIT CARD/STOLEN:RECEIVE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/9/2020
|MCCALLISTER, ANTONIO DEMETRIUS
|CREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHER
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/9/2020
|WILLIAMS, INGRAM ITOBI
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|JONES, DEJUAN ANTHONY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|JONES, DEJUAN ANTHONY
|SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|HELD AT CCDC
|9/9/2020
|JONES, DEJUAN ANTHONY
|RAPE SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC