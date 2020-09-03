Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 2, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/2/2020
|WHITE, DARRELL EDWARD
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|9/2/2020
|MORGAN, MARTIN EARL
|RECKLESS ENDANGERMENT
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|9/2/2020
|MORGAN, MARTIN EARL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|9/2/2020
|MORGAN, MARTIN EARL
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|9/2/2020
|BATCHELOR, TYEWON
|RECKLESS ENDANGERMENT
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|9/2/2020
|BATCHELOR, TYEWON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|9/2/2020
|BATCHELOR, TYEWON
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|9/2/2020
|COOPER, ROBERT EARL III
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/2/2020
|COOPER, ROBERT EARL III
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/2/2020
|WHITTAKER, TEVIN RANSOM
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/2/2020
|MILLER, KYLE JOSEPH
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|HELD AT CCDC
|9/2/2020
|MILLER, KYLE JOSEPH
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|9/2/2020
|MILLER, KYLE JOSEPH
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|9/2/2020
|MILLER, KYLE JOSEPH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|9/2/2020
|MILLER, KYLE JOSEPH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|9/2/2020
|MILLER, KYLE JOSEPH
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|9/2/2020
|WILLS, ROBERT GABRIEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|9/2/2020
|WILLS, ROBERT GABRIEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|9/2/2020
|WILLS, ROBERT GABRIEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|9/2/2020
|WILLS, ROBERT GABRIEL
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|9/2/2020
|WERN, JEFFREY SCOTT
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|9/2/2020
|HARNE, TROY ROBERT
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC