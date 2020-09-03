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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 2, 2020

Carroll County Times
Sep 03, 2020 9:20 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/2/2020WHITE, DARRELL EDWARDFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
9/2/2020MORGAN, MARTIN EARLRECKLESS ENDANGERMENTRELEASED TO OTHER AGENCY
9/2/2020MORGAN, MARTIN EARLASSAULT-SECOND DEGREERELEASED TO OTHER AGENCY
9/2/2020MORGAN, MARTIN EARLASSAULT-FIRST DEGREERELEASED TO OTHER AGENCY
9/2/2020BATCHELOR, TYEWONRECKLESS ENDANGERMENTRELEASED TO OTHER AGENCY
9/2/2020BATCHELOR, TYEWONASSAULT-SECOND DEGREERELEASED TO OTHER AGENCY
9/2/2020BATCHELOR, TYEWONASSAULT-FIRST DEGREERELEASED TO OTHER AGENCY
9/2/2020COOPER, ROBERT EARL IIICDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/2/2020COOPER, ROBERT EARL IIICDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/2/2020WHITTAKER, TEVIN RANSOMASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
9/2/2020MILLER, KYLE JOSEPHDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.HELD AT CCDC
9/2/2020MILLER, KYLE JOSEPHCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
9/2/2020MILLER, KYLE JOSEPHCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
9/2/2020MILLER, KYLE JOSEPHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
9/2/2020MILLER, KYLE JOSEPHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
9/2/2020MILLER, KYLE JOSEPHCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
9/2/2020WILLS, ROBERT GABRIELCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
9/2/2020WILLS, ROBERT GABRIELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
9/2/2020WILLS, ROBERT GABRIELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
9/2/2020WILLS, ROBERT GABRIELCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
9/2/2020WERN, JEFFREY SCOTTFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/2/2020HARNE, TROY ROBERTFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC

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