Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 31, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/31/2020
|SUNGJIN, BENJAMIN BYUN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|8/31/2020
|DAVIS, MARK JAMES
|CON-THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|8/31/2020
|DAVIS, MARK JAMES
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|8/31/2020
|DAVIS, MARK JAMES
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|8/31/2020
|DAVIS, MARK JAMES
|ATT-THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|8/31/2020
|DAVIS, MARK JAMES
|ATT-THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|8/31/2020
|MAHAN, ALAN BERNARD JR
|DISTURB THE PEACE/DISORDERLY
|HELD AT CCDC
|8/31/2020
|MAHAN, ALAN BERNARD JR
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|HELD AT CCDC
|8/31/2020
|MAHAN, ALAN BERNARD JR
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|8/31/2020
|MAHAN, ALAN BERNARD JR
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|HELD AT CCDC
|8/31/2020
|MAHAN, ALAN BERNARD JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|8/31/2020
|DAVIS, MARK JAMES
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/31/2020
|DAVIS, MARK JAMES
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/31/2020
|DAVIS, MARK JAMES
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/31/2020
|DAVIS, MARK JAMES
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/31/2020
|REXROTH, JOSHUA ALAN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/31/2020
|BOOZ, JEFFREY VINCENT
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/31/2020
|BOOZ, JEFFREY VINCENT
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/31/2020
|BOOZ, JEFFREY VINCENT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/31/2020
|DELEONIBUS, JULIE ERCOLINA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/31/2020
|DELEONIBUS, JULIE ERCOLINA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/31/2020
|CONRAD, SAMUEL JOSPEH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/31/2020
|DELEONIBUS, JULIE ERCOLINA
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|8/31/2020
|FLANAGAN, STAR MARIE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/31/2020
|MELTON, MICHAEL ERNEST
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS