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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 31, 2020

Carroll County Times
Sep 01, 2020 10:17 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/31/2020SUNGJIN, BENJAMIN BYUNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
8/31/2020DAVIS, MARK JAMESCON-THEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
8/31/2020DAVIS, MARK JAMESTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
8/31/2020DAVIS, MARK JAMESTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
8/31/2020DAVIS, MARK JAMESATT-THEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
8/31/2020DAVIS, MARK JAMESATT-THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
8/31/2020MAHAN, ALAN BERNARD JRDISTURB THE PEACE/DISORDERLYHELD AT CCDC
8/31/2020MAHAN, ALAN BERNARD JRFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
8/31/2020MAHAN, ALAN BERNARD JRDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
8/31/2020MAHAN, ALAN BERNARD JRFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
8/31/2020MAHAN, ALAN BERNARD JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
8/31/2020DAVIS, MARK JAMESFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/31/2020DAVIS, MARK JAMESFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/31/2020DAVIS, MARK JAMESFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/31/2020DAVIS, MARK JAMESFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/31/2020REXROTH, JOSHUA ALANFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
8/31/2020BOOZ, JEFFREY VINCENTDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/31/2020BOOZ, JEFFREY VINCENTCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/31/2020BOOZ, JEFFREY VINCENTCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/31/2020DELEONIBUS, JULIE ERCOLINACDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/31/2020DELEONIBUS, JULIE ERCOLINACDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/31/2020CONRAD, SAMUEL JOSPEHASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
8/31/2020DELEONIBUS, JULIE ERCOLINAFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
8/31/2020FLANAGAN, STAR MARIEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/31/2020MELTON, MICHAEL ERNESTVIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS

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