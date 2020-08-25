Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 21, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/21/2020
|HERNANDEZ, EDGAR REYNALDO JR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|8/21/2020
|BURCH, KELLEY RENEE
|FORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|8/21/2020
|BURCH, KELLEY RENEE
|FORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|8/21/2020
|MUSE, ALEXANDRA MARIE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/21/2020
|MUSE, ALEXANDRA MARIE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/21/2020
|MUSE, ALEXANDRA MARIE
|MALICIOUS BURNING/SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/21/2020
|MUSE, ALEXANDRA MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/21/2020
|REECE, STEPHEN GREGORY ALLAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/21/2020
|CHARLES, CELEEN ELIZABETH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/21/2020
|WILKERSON, JEFFREY RAHIEM
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/21/2020
|RONZITTI, SAUNDRA LYNN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/21/2020
|RONZITTI, SAUNDRA LYNN
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/21/2020
|RONZITTI, SAUNDRA LYNN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/21/2020
|PATE, CYLA MARIE
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/21/2020
|PATE, CYLA MARIE
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/21/2020
|PATE, CYLA MARIE
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/21/2020
|HOLLOWAY, DARIUS DEVIN
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|8/21/2020
|HOLLOWAY, DARIUS DEVIN
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|HELD AT CCDC
|8/21/2020
|HOLLOWAY, DARIUS DEVIN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|8/21/2020
|HOLLOWAY, DARIUS DEVIN
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|8/21/2020
|HOLLOWAY, DARIUS DEVIN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC