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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 21, 2020

Carroll County Times
Aug 25, 2020 5:25 PM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/21/2020HERNANDEZ, EDGAR REYNALDO JRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
8/21/2020BURCH, KELLEY RENEEFORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESSHELD AT CCDC
8/21/2020BURCH, KELLEY RENEEFORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESSHELD AT CCDC
8/21/2020MUSE, ALEXANDRA MARIE RELEASED-UNSECURED BOND
8/21/2020MUSE, ALEXANDRA MARIEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-UNSECURED BOND
8/21/2020MUSE, ALEXANDRA MARIEMALICIOUS BURNING/SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
8/21/2020MUSE, ALEXANDRA MARIEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
8/21/2020REECE, STEPHEN GREGORY ALLANASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
8/21/2020CHARLES, CELEEN ELIZABETHASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/21/2020WILKERSON, JEFFREY RAHIEMFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/21/2020RONZITTI, SAUNDRA LYNNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/21/2020RONZITTI, SAUNDRA LYNNCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/21/2020RONZITTI, SAUNDRA LYNNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/21/2020PATE, CYLA MARIEFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/21/2020PATE, CYLA MARIERESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/21/2020PATE, CYLA MARIEDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/21/2020HOLLOWAY, DARIUS DEVINRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
8/21/2020HOLLOWAY, DARIUS DEVINFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
8/21/2020HOLLOWAY, DARIUS DEVINCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
8/21/2020HOLLOWAY, DARIUS DEVINCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
8/21/2020HOLLOWAY, DARIUS DEVINCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC

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