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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 22, 2020

Carroll County Times
Aug 25, 2020 5:27 PM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/22/2020EDWARDS, BRIANNA NICOLEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED ON BOND
8/22/2020EDWARDS, BRIANNA NICOLEALC BEV./RETAIL AREA DRINKRELEASED ON BOND
8/22/2020EDWARDS, BRIANNA NICOLERESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED ON BOND
8/22/2020EDWARDS, BRIANNA NICOLEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
8/22/2020EDWARDS, BRIANNA NICOLEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED ON BOND
8/22/2020EDWARDS, BRIANNA NICOLEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED ON BOND
8/22/2020EDWARDS, BRIANNA NICOLEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED ON BOND
8/22/2020JONES, GARY MICHAELDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
8/22/2020JONES, GARY MICHAELRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
8/22/2020JONES, GARY MICHAELASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/22/2020JONES, GARY MICHAELTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
8/22/2020JONES, GARY MICHAELTRESPASS: PRIVATE PROPERTYHELD AT CCDC
8/22/2020HAYNES, CURTIS LEECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
8/22/2020HAYNES, CURTIS LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
8/22/2020PERRERA, DEWEY DAPAULFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/22/2020SULLIVAN, JAMES GILBERTCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
8/22/2020SULLIVAN, JAMES GILBERTCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
8/22/2020SULLIVAN, JAMES GILBERTCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
8/22/2020SULLIVAN, JAMES GILBERTCDS: POSS W/I DIST: NARC 
8/22/2020DANGELO, ANTONIO ENRICODRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS 
8/22/2020DANGELO, ANTONIO ENRICODRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL 
8/22/2020DANGELO, ANTONIO ENRICODRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO 
8/22/2020DANGELO, ANTONIO ENRICODRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 
8/22/2020DANGELO, ANTONIO ENRICOCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
8/22/2020DANGELO, ANTONIO ENRICOCDS: POSS W/I DIST: NARC 
8/22/2020DANGELO, ANTONIO ENRICOCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
8/22/2020DANGELO, ANTONIO ENRICOCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
8/22/2020DANGELO, ANTONIO ENRICOCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
8/22/2020HAYNES, CURTIS LEEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
8/22/2020PALYA, MICHAEL PATRICK JRCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+RELEASED ON BOND
8/22/2020PALYA, MICHAEL PATRICK JRPRESCRIPTION ILLEGAL POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED ON BOND
8/22/2020PALYA, MICHAEL PATRICK JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED ON BOND
8/22/2020PALYA, MICHAEL PATRICK JRCDS: POS W/I DIST: PCP/LSD/HALLUCINOGENRELEASED ON BOND

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