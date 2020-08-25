Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 22, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/22/2020
|EDWARDS, BRIANNA NICOLE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED ON BOND
|8/22/2020
|EDWARDS, BRIANNA NICOLE
|ALC BEV./RETAIL AREA DRINK
|RELEASED ON BOND
|8/22/2020
|EDWARDS, BRIANNA NICOLE
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED ON BOND
|8/22/2020
|EDWARDS, BRIANNA NICOLE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|8/22/2020
|EDWARDS, BRIANNA NICOLE
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED ON BOND
|8/22/2020
|EDWARDS, BRIANNA NICOLE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED ON BOND
|8/22/2020
|EDWARDS, BRIANNA NICOLE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED ON BOND
|8/22/2020
|JONES, GARY MICHAEL
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|8/22/2020
|JONES, GARY MICHAEL
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|8/22/2020
|JONES, GARY MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/22/2020
|JONES, GARY MICHAEL
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|8/22/2020
|JONES, GARY MICHAEL
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|HELD AT CCDC
|8/22/2020
|HAYNES, CURTIS LEE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/22/2020
|HAYNES, CURTIS LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/22/2020
|PERRERA, DEWEY DAPAUL
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/22/2020
|SULLIVAN, JAMES GILBERT
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|8/22/2020
|SULLIVAN, JAMES GILBERT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|8/22/2020
|SULLIVAN, JAMES GILBERT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|8/22/2020
|SULLIVAN, JAMES GILBERT
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|8/22/2020
|DANGELO, ANTONIO ENRICO
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|8/22/2020
|DANGELO, ANTONIO ENRICO
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|8/22/2020
|DANGELO, ANTONIO ENRICO
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|8/22/2020
|DANGELO, ANTONIO ENRICO
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|8/22/2020
|DANGELO, ANTONIO ENRICO
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|8/22/2020
|DANGELO, ANTONIO ENRICO
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|8/22/2020
|DANGELO, ANTONIO ENRICO
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|8/22/2020
|DANGELO, ANTONIO ENRICO
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|8/22/2020
|DANGELO, ANTONIO ENRICO
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|8/22/2020
|HAYNES, CURTIS LEE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/22/2020
|PALYA, MICHAEL PATRICK JR
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|RELEASED ON BOND
|8/22/2020
|PALYA, MICHAEL PATRICK JR
|PRESCRIPTION ILLEGAL POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED ON BOND
|8/22/2020
|PALYA, MICHAEL PATRICK JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|8/22/2020
|PALYA, MICHAEL PATRICK JR
|CDS: POS W/I DIST: PCP/LSD/HALLUCINOGEN
|RELEASED ON BOND