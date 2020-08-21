Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 20, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/20/2020
|CRANE, JAMES PATRICK
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/20/2020
|CRANE, JAMES PATRICK
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/20/2020
|CRANE, JAMES PATRICK
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/20/2020
|CRANE, JAMES PATRICK
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/20/2020
|CRANE, JAMES PATRICK
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/20/2020
|ANSELMI, MATTHEW JOSEPH
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/20/2020
|BEARD, SAMUEL DAVID
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/20/2020
|BEARD, SAMUEL DAVID
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/20/2020
|NOLEN, LARS NYE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/20/2020
|PERRERA, DEWEY DAPAUL
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/20/2020
|ZUREK, MARK DAVID
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/20/2020
|ZUREK, MARK DAVID
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/20/2020
|PAAR, JASON JOHN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/20/2020
|ENG, MICHAEL LEE
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD AT CCDC
|8/20/2020
|ENG, MICHAEL LEE
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|8/20/2020
|ENG, MICHAEL LEE
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/20/2020
|ENG, MICHAEL LEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/20/2020
|ENG, MICHAEL LEE
|HOME INVASION
|HELD AT CCDC
|8/20/2020
|ENG, MICHAEL LEE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/20/2020
|LAWSON, JOSEPH THOMAS
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/20/2020
|EPPLEY, RILEY ALLAN
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/20/2020
|HAMBY, DANIEL MCKINLEY
|TRESPASS-POSTED PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE