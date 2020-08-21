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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 20, 2020

Carroll County Times
Aug 21, 2020 9:23 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/20/2020CRANE, JAMES PATRICKFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
8/20/2020CRANE, JAMES PATRICKFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
8/20/2020CRANE, JAMES PATRICKFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
8/20/2020CRANE, JAMES PATRICKFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
8/20/2020CRANE, JAMES PATRICKCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
8/20/2020ANSELMI, MATTHEW JOSEPHFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/20/2020BEARD, SAMUEL DAVIDASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
8/20/2020BEARD, SAMUEL DAVIDASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/20/2020NOLEN, LARS NYEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/20/2020PERRERA, DEWEY DAPAULFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/20/2020ZUREK, MARK DAVIDFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/20/2020ZUREK, MARK DAVIDFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/20/2020PAAR, JASON JOHNFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/20/2020ENG, MICHAEL LEEBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
8/20/2020ENG, MICHAEL LEEFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
8/20/2020ENG, MICHAEL LEEBURGLARY-THIRD DEGREEHELD AT CCDC
8/20/2020ENG, MICHAEL LEEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/20/2020ENG, MICHAEL LEEHOME INVASIONHELD AT CCDC
8/20/2020ENG, MICHAEL LEEASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
8/20/2020LAWSON, JOSEPH THOMASVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/20/2020EPPLEY, RILEY ALLANFUGITIVE FROM JUSTICEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/20/2020HAMBY, DANIEL MCKINLEYTRESPASS-POSTED PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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