Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 19, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/19/2020
|BROWN, SAMANTHA ELISE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/19/2020
|BROWN, SAMANTHA ELISE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/19/2020
|BROWN, SAMANTHA ELISE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/19/2020
|SMITH, JOSHUA DAVID
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/19/2020
|SMITH, JOSHUA DAVID
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/19/2020
|SMITH, JOSHUA DAVID
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/19/2020
|ALDER, JULIA ROSE
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|8/19/2020
|ROSS, ASHLEY RENEE
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|8/19/2020
|MILLBERRY, RIDGE LOGAN
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/19/2020
|MILLBERRY, RIDGE LOGAN
|CDS/COUNTERFEIT POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/19/2020
|MCWILIAMS, JOSHUA ERIC
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/19/2020
|GRAY, JON CHRISTOPHER
|THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|8/19/2020
|MANGIERI, KRISTIAN BLAKE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC