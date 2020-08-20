xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 19, 2020

Carroll County Times
Aug 20, 2020 9:11 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/19/2020BROWN, SAMANTHA ELISECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/19/2020BROWN, SAMANTHA ELISECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/19/2020BROWN, SAMANTHA ELISECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/19/2020SMITH, JOSHUA DAVIDCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
8/19/2020SMITH, JOSHUA DAVIDCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
8/19/2020SMITH, JOSHUA DAVIDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
8/19/2020ALDER, JULIA ROSEFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
8/19/2020ROSS, ASHLEY RENEEFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
8/19/2020MILLBERRY, RIDGE LOGANTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
8/19/2020MILLBERRY, RIDGE LOGANCDS/COUNTERFEIT POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-UNSECURED BOND
8/19/2020MCWILIAMS, JOSHUA ERICFUGITIVE FROM JUSTICEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/19/2020GRAY, JON CHRISTOPHERTHEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
8/19/2020MANGIERI, KRISTIAN BLAKEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement
Advertisement