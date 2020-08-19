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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 18, 2020

Carroll County Times
Aug 19, 2020 9:22 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/18/2020SOMERVILLE, LARRY BRANDONALC BEV./RETAIL AREA DRINKRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/18/2020SOMERVILLE, LARRY BRANDONALC BEV/INTOX:ENDANGERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/18/2020SOMERVILLE, LARRY BRANDONALC BEV/INTOX:ENDANGERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/18/2020SOMERVILLE, LARRY BRANDONFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/18/2020SOMERVILLE, LARRY BRANDONRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/18/2020SOMERVILLE, LARRY BRANDONASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/18/2020SOMERVILLE, LARRY BRANDONASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/18/2020SOMERVILLE, LARRY BRANDONDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/18/2020SOMERVILLE, LARRY BRANDONDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/18/2020SOMERVILLE, LARRY BRANDONDRIVING UNDER INFLU OF ALCO.RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/18/2020PARKS, EDWARD WAYNEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/18/2020TRAYNOR, COLYER CHRISTIANFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
8/18/2020CARPER, DANIEL ANTHONYVIOLATION OF PROBATION 
8/18/2020LYLE, RODNEY BRANDONFIREARM POSS W/FELONY CONVICTIONHELD AT CCDC
8/18/2020LYLE, RODNEY BRANDONWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONHELD AT CCDC
8/18/2020LYLE, RODNEY BRANDONFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
8/18/2020LYLE, RODNEY BRANDONASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/18/2020LYLE, RODNEY BRANDONASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
8/18/2020EBBERTS, DAZIA ALEXISVIOLATION OF PROBATIONRELEASED TO OTHER AGENCY
8/18/2020ELICKSON, COREY JASONTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
8/18/2020ELICKSON, COREY JASONTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
8/18/2020TRAYNOR, COLYER CHRISTIANFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
8/18/2020CARPER, DANIEL ANTHONYDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSHELD AT CCDC
8/18/2020CARPER, DANIEL ANTHONYDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLHELD AT CCDC
8/18/2020CARPER, DANIEL ANTHONYVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/18/2020EPPLEY, RILEY ALLANFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/18/2020EPPLEY, RILEY ALLANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/18/2020CRISMAN, SCOTT ERVIN IIFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/18/2020SPAULDING, KENNETH JEVONFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/18/2020SPAULDING, KENNETH JEVONCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
8/18/2020SPAULDING, KENNETH JEVONCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
8/18/2020SPAULDING, KENNETH JEVONPRESCRIPTION ILLEGAL POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
8/18/2020SPAULDING, KENNETH JEVONCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
8/18/2020SPAULDING, KENNETH JEVONCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
8/18/2020FULCHER, ROBERT ALEXFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/18/2020TAYLOR, KRISTIAN DANABURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
8/18/2020TAYLOR, KRISTIAN DANAMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+HELD AT CCDC
8/18/2020TAYLOR, KRISTIAN DANATHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
8/18/2020TAYLOR, KRISTIAN DANABURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC

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