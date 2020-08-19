Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 18, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/18/2020
|SOMERVILLE, LARRY BRANDON
|ALC BEV./RETAIL AREA DRINK
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/18/2020
|SOMERVILLE, LARRY BRANDON
|ALC BEV/INTOX:ENDANGER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/18/2020
|SOMERVILLE, LARRY BRANDON
|ALC BEV/INTOX:ENDANGER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/18/2020
|SOMERVILLE, LARRY BRANDON
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/18/2020
|SOMERVILLE, LARRY BRANDON
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/18/2020
|SOMERVILLE, LARRY BRANDON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/18/2020
|SOMERVILLE, LARRY BRANDON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/18/2020
|SOMERVILLE, LARRY BRANDON
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/18/2020
|SOMERVILLE, LARRY BRANDON
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/18/2020
|SOMERVILLE, LARRY BRANDON
|DRIVING UNDER INFLU OF ALCO.
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/18/2020
|PARKS, EDWARD WAYNE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/18/2020
|TRAYNOR, COLYER CHRISTIAN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/18/2020
|CARPER, DANIEL ANTHONY
|VIOLATION OF PROBATION
|8/18/2020
|LYLE, RODNEY BRANDON
|FIREARM POSS W/FELONY CONVICTION
|HELD AT CCDC
|8/18/2020
|LYLE, RODNEY BRANDON
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|HELD AT CCDC
|8/18/2020
|LYLE, RODNEY BRANDON
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|8/18/2020
|LYLE, RODNEY BRANDON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/18/2020
|LYLE, RODNEY BRANDON
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/18/2020
|EBBERTS, DAZIA ALEXIS
|VIOLATION OF PROBATION
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/18/2020
|ELICKSON, COREY JASON
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|8/18/2020
|ELICKSON, COREY JASON
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|8/18/2020
|TRAYNOR, COLYER CHRISTIAN
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|8/18/2020
|CARPER, DANIEL ANTHONY
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|HELD AT CCDC
|8/18/2020
|CARPER, DANIEL ANTHONY
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|8/18/2020
|CARPER, DANIEL ANTHONY
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/18/2020
|EPPLEY, RILEY ALLAN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/18/2020
|EPPLEY, RILEY ALLAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/18/2020
|CRISMAN, SCOTT ERVIN II
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/18/2020
|SPAULDING, KENNETH JEVON
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/18/2020
|SPAULDING, KENNETH JEVON
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|8/18/2020
|SPAULDING, KENNETH JEVON
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|8/18/2020
|SPAULDING, KENNETH JEVON
|PRESCRIPTION ILLEGAL POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|8/18/2020
|SPAULDING, KENNETH JEVON
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|8/18/2020
|SPAULDING, KENNETH JEVON
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|8/18/2020
|FULCHER, ROBERT ALEX
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/18/2020
|TAYLOR, KRISTIAN DANA
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD AT CCDC
|8/18/2020
|TAYLOR, KRISTIAN DANA
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+
|HELD AT CCDC
|8/18/2020
|TAYLOR, KRISTIAN DANA
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|8/18/2020
|TAYLOR, KRISTIAN DANA
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC