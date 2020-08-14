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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 13, 2020

Carroll County Times
Aug 14, 2020 9:16 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/13/2020MORONTA, MATTHEWFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/13/2020BUCKNER, JAMES DALE 3RDASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
8/13/2020TOWNES, ERICPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTRELEASED TO OTHER AGENCY
8/13/2020TOWNES, ERICPOSS/REC TELECOM DEVRELEASED TO OTHER AGENCY
8/13/2020BOWMAN, RIVER LEEDANGEROUS WEAPON: CONCEALRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/13/2020BOWMAN, RIVER LEECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/13/2020BOWMAN, RIVER LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/13/2020BOWMAN, RIVER LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/13/2020MORALES, MIGUELFRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/13/2020MORALES, MIGUELTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/13/2020MORALES, MIGUELISSUE COUNTERFEIT ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/13/2020MORALES, MIGUELOBTAIN GOODS, MONEY-FORGERYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/13/2020KUHTA, SHANNONASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/13/2020KUHTA, SHANNONASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
8/13/2020BLANTON, NICHOLAS RAYFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
8/13/2020DARNELL, WENDYASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/13/2020CROUSE, ELIZABETH ANNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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