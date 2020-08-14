Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 13, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/13/2020
|MORONTA, MATTHEW
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/13/2020
|BUCKNER, JAMES DALE 3RD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/13/2020
|TOWNES, ERIC
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/13/2020
|TOWNES, ERIC
|POSS/REC TELECOM DEV
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/13/2020
|BOWMAN, RIVER LEE
|DANGEROUS WEAPON: CONCEAL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/13/2020
|BOWMAN, RIVER LEE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/13/2020
|BOWMAN, RIVER LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/13/2020
|BOWMAN, RIVER LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/13/2020
|MORALES, MIGUEL
|FRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/13/2020
|MORALES, MIGUEL
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/13/2020
|MORALES, MIGUEL
|ISSUE COUNTERFEIT ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/13/2020
|MORALES, MIGUEL
|OBTAIN GOODS, MONEY-FORGERY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/13/2020
|KUHTA, SHANNON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/13/2020
|KUHTA, SHANNON
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/13/2020
|BLANTON, NICHOLAS RAY
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|8/13/2020
|DARNELL, WENDY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/13/2020
|CROUSE, ELIZABETH ANN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE