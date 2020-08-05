Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 4, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/4/2020
|GARTRELL, LISA JEANETTE
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/4/2020
|GARTRELL, ERIC CHRISTOPHER
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/4/2020
|RICHARDSON, BRANDI MONET
|DRIVING COMMERCIAL MOTOR VEH. WITHOUT REQUIRED LICENSE FOR THAT CLASS OF VEHICLE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/4/2020
|RICHARDSON, BRANDI MONET
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/4/2020
|RICHARDSON, BRANDI MONET
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/4/2020
|RICHARDSON, BRANDI MONET
|DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/4/2020
|BATES, JAMES LAWRENCE
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|8/4/2020
|BATES, JAMES LAWRENCE
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|8/4/2020
|BATES, JAMES LAWRENCE
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|8/4/2020
|BATES, JAMES LAWRENCE
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|HELD AT CCDC
|8/4/2020
|BATES, JAMES LAWRENCE
|STALKING
|HELD AT CCDC
|8/4/2020
|DOWNS, STEVEN MYLES
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|8/4/2020
|DOWNS, STEVEN MYLES
|ARSON/THREAT
|HELD AT CCDC