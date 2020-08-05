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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 4, 2020

Carroll County Times
Aug 05, 2020 11:06 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/4/2020GARTRELL, LISA JEANETTETRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/4/2020GARTRELL, ERIC CHRISTOPHERTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-UNSECURED BOND
8/4/2020RICHARDSON, BRANDI MONETDRIVING COMMERCIAL MOTOR VEH. WITHOUT REQUIRED LICENSE FOR THAT CLASS OF VEHICLERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/4/2020RICHARDSON, BRANDI MONETDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/4/2020RICHARDSON, BRANDI MONETDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/4/2020RICHARDSON, BRANDI MONETDRIVING ON SUSPENDED LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/4/2020BATES, JAMES LAWRENCEVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
8/4/2020BATES, JAMES LAWRENCEVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
8/4/2020BATES, JAMES LAWRENCEVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
8/4/2020BATES, JAMES LAWRENCEHARASS; A COURSE OF CONDUCTHELD AT CCDC
8/4/2020BATES, JAMES LAWRENCESTALKINGHELD AT CCDC
8/4/2020DOWNS, STEVEN MYLESVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
8/4/2020DOWNS, STEVEN MYLESARSON/THREATHELD AT CCDC

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