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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 3, 2020

Carroll County Times
Aug 04, 2020 9:26 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/3/2020ROWLES, NATHANIEL DONOVANDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSHELD AT CCDC
8/3/2020RHOTEN, CHARLES LACEYINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-UNSECURED BOND
8/3/2020RHOTEN, CHARLES LACEYDISORDERLY CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
8/3/2020RHOTEN, CHARLES LACEYTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-UNSECURED BOND
8/3/2020FREEMAN, JENNIFER LYNNTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/3/2020FREEMAN, JENNIFER LYNNTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/3/2020FREEMAN, JENNIFER LYNNTHEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/3/2020GARDNER, PHILIP JOSEPHTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/3/2020HOLDEN, BRYAN JOHNVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/3/2020HOLDEN, BRYAN JOHNVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/3/2020BOWMAN, JEROME NMNFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/3/2020SCIOLI, DANA LA GRANDEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/3/2020EALY, DONALD ALLENVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
8/3/2020EALY, DONALD ALLENVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
8/3/2020GRAEBER, WHITNEY NICOLEDISTURB THE PEACE/DISORDERLYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/3/2020GRAEBER, WHITNEY NICOLEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/3/2020GRAEBER, WHITNEY NICOLEFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/3/2020GRAEBER, WHITNEY NICOLEDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/3/2020GRAEBER, WHITNEY NICOLEMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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