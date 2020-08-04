Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 3, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/3/2020
|ROWLES, NATHANIEL DONOVAN
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|HELD AT CCDC
|8/3/2020
|RHOTEN, CHARLES LACEY
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/3/2020
|RHOTEN, CHARLES LACEY
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/3/2020
|RHOTEN, CHARLES LACEY
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/3/2020
|FREEMAN, JENNIFER LYNN
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/3/2020
|FREEMAN, JENNIFER LYNN
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/3/2020
|FREEMAN, JENNIFER LYNN
|THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/3/2020
|GARDNER, PHILIP JOSEPH
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/3/2020
|HOLDEN, BRYAN JOHN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/3/2020
|HOLDEN, BRYAN JOHN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/3/2020
|BOWMAN, JEROME NMN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/3/2020
|SCIOLI, DANA LA GRANDE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/3/2020
|EALY, DONALD ALLEN
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|8/3/2020
|EALY, DONALD ALLEN
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|8/3/2020
|GRAEBER, WHITNEY NICOLE
|DISTURB THE PEACE/DISORDERLY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/3/2020
|GRAEBER, WHITNEY NICOLE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/3/2020
|GRAEBER, WHITNEY NICOLE
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/3/2020
|GRAEBER, WHITNEY NICOLE
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/3/2020
|GRAEBER, WHITNEY NICOLE
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE