Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 30, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/30/2020
|ABRAHAM, OMAR MOHAMMAD
|CRED CRD/ANOT CHRG $100-<$1500
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|7/30/2020
|ABRAHAM, OMAR MOHAMMAD
|ROGUE AND VAGABOND
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|7/30/2020
|ABRAHAM, OMAR MOHAMMAD
|CREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHER
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|7/30/2020
|ABRAHAM, OMAR MOHAMMAD
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|7/30/2020
|ABRAHAM, OMAR MOHAMMAD
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|7/30/2020
|ABRAHAM, OMAR MOHAMMAD
|CON-THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|7/30/2020
|ABRAHAM, OMAR MOHAMMAD
|THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|7/30/2020
|ABRAHAM, OMAR MOHAMMAD
|CRED CARD PERSONTN $1500-<$25K
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|7/30/2020
|ABRAHAM, OMAR MOHAMMAD
|USE/DISCLOSE CREDIT CARD NUMBERS
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|7/30/2020
|ASIF, AREED
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|HELD AT CCDC
|7/30/2020
|ASIF, AREED
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|7/30/2020
|ASIF, AREED
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|7/30/2020
|ASIF, AREED
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|7/30/2020
|ASIF, AREED
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|7/30/2020
|ASIF, AREED
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|7/30/2020
|ASIF, AREED
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|7/30/2020
|BUCKLEY, TARA CASEY
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|7/30/2020
|HEISER, CASSANDRA LYNN
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|7/30/2020
|POOLE, CHARLES ROLAND JR
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|7/30/2020
|SMITH, JACOB TYLER
|COMMON NUISANCE/ADMINISTER CDS
|HELD AT CCDC
|7/30/2020
|SMITH, JACOB TYLER
|ILLEGAL POSS AMMO
|HELD AT CCDC
|7/30/2020
|SMITH, JACOB TYLER
|ASSAULT WEAPON POSS/SELL
|HELD AT CCDC
|7/30/2020
|SMITH, JACOB TYLER
|FIREARM/DRUG TRAFFICKING CRIME
|HELD AT CCDC
|7/30/2020
|SMITH, JACOB TYLER
|FIREARM/DRUG TRAFFICKING CRIME
|HELD AT CCDC
|7/30/2020
|SMITH, JACOB TYLER
|CDS: DISTRIBUTE ETC. WITH FIREARM
|HELD AT CCDC
|7/30/2020
|SMITH, JACOB TYLER
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|7/30/2020
|SMITH, JACOB TYLER
|REGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION
|HELD AT CCDC
|7/30/2020
|SMITH, JACOB TYLER
|ASSAULT WEAPON/MAG. USE
|HELD AT CCDC
|7/30/2020
|SMITH, JACOB TYLER
|CON-CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|7/30/2020
|THONGSY, TINISI
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|7/30/2020
|THONGSY, TINISI
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|7/30/2020
|THONGSY, TINISI
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED ON BOND
|7/30/2020
|THONGSY, TINISI
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED ON BOND
|7/30/2020
|WINGO, JOSEPH THOMAS
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC