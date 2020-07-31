xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 30, 2020

Carroll County Times
Jul 31, 2020 9:21 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/30/2020ABRAHAM, OMAR MOHAMMADCRED CRD/ANOT CHRG $100-<$1500RELEASED TO OTHER AGENCY
7/30/2020ABRAHAM, OMAR MOHAMMADROGUE AND VAGABONDRELEASED TO OTHER AGENCY
7/30/2020ABRAHAM, OMAR MOHAMMADCREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHERRELEASED TO OTHER AGENCY
7/30/2020ABRAHAM, OMAR MOHAMMADTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED TO OTHER AGENCY
7/30/2020ABRAHAM, OMAR MOHAMMADTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED TO OTHER AGENCY
7/30/2020ABRAHAM, OMAR MOHAMMADCON-THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED TO OTHER AGENCY
7/30/2020ABRAHAM, OMAR MOHAMMADTHEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED TO OTHER AGENCY
7/30/2020ABRAHAM, OMAR MOHAMMADCRED CARD PERSONTN $1500-<$25KRELEASED TO OTHER AGENCY
7/30/2020ABRAHAM, OMAR MOHAMMADUSE/DISCLOSE CREDIT CARD NUMBERSRELEASED TO OTHER AGENCY
7/30/2020ASIF, AREEDCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+HELD AT CCDC
7/30/2020ASIF, AREEDCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
7/30/2020ASIF, AREEDCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
7/30/2020ASIF, AREEDCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
7/30/2020ASIF, AREEDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
7/30/2020ASIF, AREEDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
7/30/2020ASIF, AREEDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
7/30/2020BUCKLEY, TARA CASEYDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
7/30/2020HEISER, CASSANDRA LYNNDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
7/30/2020POOLE, CHARLES ROLAND JRCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
7/30/2020SMITH, JACOB TYLERCOMMON NUISANCE/ADMINISTER CDSHELD AT CCDC
7/30/2020SMITH, JACOB TYLERILLEGAL POSS AMMOHELD AT CCDC
7/30/2020SMITH, JACOB TYLERASSAULT WEAPON POSS/SELLHELD AT CCDC
7/30/2020SMITH, JACOB TYLERFIREARM/DRUG TRAFFICKING CRIMEHELD AT CCDC
7/30/2020SMITH, JACOB TYLERFIREARM/DRUG TRAFFICKING CRIMEHELD AT CCDC
7/30/2020SMITH, JACOB TYLERCDS: DISTRIBUTE ETC. WITH FIREARMHELD AT CCDC
7/30/2020SMITH, JACOB TYLERFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
7/30/2020SMITH, JACOB TYLERREGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSIONHELD AT CCDC
7/30/2020SMITH, JACOB TYLERASSAULT WEAPON/MAG. USEHELD AT CCDC
7/30/2020SMITH, JACOB TYLERCON-CDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
7/30/2020THONGSY, TINISICDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED ON BOND
7/30/2020THONGSY, TINISICDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED ON BOND
7/30/2020THONGSY, TINISICDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED ON BOND
7/30/2020THONGSY, TINISICDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED ON BOND
7/30/2020WINGO, JOSEPH THOMASFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement
Advertisement