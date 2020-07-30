Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 29, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/29/2020
|BALASSONE, CAITLIN ANNE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/29/2020
|BALASSONE, CAITLIN ANNE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/29/2020
|BALASSONE, CAITLIN ANNE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/29/2020
|BALASSONE, CAITLIN ANNE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/29/2020
|BALASSONE, CAITLIN ANNE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/29/2020
|BALASSONE, CAITLIN ANNE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/29/2020
|COONEY, JUSTIN WADE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/29/2020
|CRAIG, BARRY CALVERT
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/29/2020
|CRAIG, BARRY CALVERT
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/29/2020
|MCELROY, JAY ALLEN
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/29/2020
|MCELROY, JAY ALLEN
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOP
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/29/2020
|MCELROY, JAY ALLEN
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/29/2020
|MCELROY, JAY ALLEN
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/29/2020
|MCELROY, JAY ALLEN
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/29/2020
|MILLER, KYLE JOSEPH
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/29/2020
|MILLER, KYLE JOSEPH
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/29/2020
|MILLER, KYLE JOSEPH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/29/2020
|MILLER, KYLE JOSEPH
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/29/2020
|MILLER, KYLE JOSEPH
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/29/2020
|MILLER, KYLE JOSEPH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/29/2020
|SCHMIER, JOSEPH PAGE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|7/29/2020
|SCHMIER, JOSEPH PAGE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|7/29/2020
|SCHMIER, JOSEPH PAGE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|7/29/2020
|SCHMIER, JOSEPH PAGE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|7/29/2020
|WOODYARD, TRAVIS DONTAY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC