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Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 29, 2020

Carroll County Times
Jul 30, 2020 2:38 PM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/29/2020BALASSONE, CAITLIN ANNECDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/29/2020BALASSONE, CAITLIN ANNECDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/29/2020BALASSONE, CAITLIN ANNECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/29/2020BALASSONE, CAITLIN ANNECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/29/2020BALASSONE, CAITLIN ANNECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/29/2020BALASSONE, CAITLIN ANNECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/29/2020COONEY, JUSTIN WADEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/29/2020CRAIG, BARRY CALVERTFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/29/2020CRAIG, BARRY CALVERTFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/29/2020MCELROY, JAY ALLENATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOPRELEASED-UNSECURED BOND
7/29/2020MCELROY, JAY ALLENATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOPRELEASED-UNSECURED BOND
7/29/2020MCELROY, JAY ALLEN(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
7/29/2020MCELROY, JAY ALLEN(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
7/29/2020MCELROY, JAY ALLEN(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-UNSECURED BOND
7/29/2020MILLER, KYLE JOSEPHCDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED-UNSECURED BOND
7/29/2020MILLER, KYLE JOSEPHCDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED-UNSECURED BOND
7/29/2020MILLER, KYLE JOSEPHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
7/29/2020MILLER, KYLE JOSEPHCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
7/29/2020MILLER, KYLE JOSEPHCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
7/29/2020MILLER, KYLE JOSEPHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
7/29/2020SCHMIER, JOSEPH PAGECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
7/29/2020SCHMIER, JOSEPH PAGEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
7/29/2020SCHMIER, JOSEPH PAGEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
7/29/2020SCHMIER, JOSEPH PAGEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
7/29/2020WOODYARD, TRAVIS DONTAYASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC

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