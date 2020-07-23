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Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 22, 2020

Carroll County Times
Jul 23, 2020 9:07 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/22/2020BUTLER, JOSHUA LEECDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
7/22/2020BUTLER, JOSHUA LEECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
7/22/2020BUTLER, JOSHUA LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
7/22/2020HICKERSON, KAYLA MICHELLECDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
7/22/2020HICKERSON, KAYLA MICHELLECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
7/22/2020HICKERSON, KAYLA MICHELLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
7/22/2020GIFFI, ERIC ROBERTDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-UNSECURED BOND
7/22/2020GIFFI, ERIC ROBERTDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
7/22/2020GIFFI, ERIC ROBERTCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
7/22/2020GIFFI, ERIC ROBERTCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-UNSECURED BOND
7/22/2020GIFFI, ERIC ROBERTCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
7/22/2020HEYN, BRITTANYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/22/2020HEYN, BRITTANYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/22/2020BIRDSELL, CORY PATRICKASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/22/2020GRAY, THOMAS STEVENINTOXICATED ENDANGERHELD AT CCDC
7/22/2020GRAY, THOMAS STEVENASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/22/2020ESPINOSA, EDUARDO JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/22/2020GRUBB, JILL SUZANNEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-UNSECURED BOND
7/22/2020GRUBB, JILL SUZANNEBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGRELEASED-UNSECURED BOND
7/22/2020GRUBB, JILL SUZANNEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
7/22/2020GRUBB, JILL SUZANNEBURGLARY-FIRST DEGREERELEASED-UNSECURED BOND

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