Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 22, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/22/2020
|BUTLER, JOSHUA LEE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|7/22/2020
|BUTLER, JOSHUA LEE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|7/22/2020
|BUTLER, JOSHUA LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|7/22/2020
|HICKERSON, KAYLA MICHELLE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|7/22/2020
|HICKERSON, KAYLA MICHELLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|7/22/2020
|HICKERSON, KAYLA MICHELLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|7/22/2020
|GIFFI, ERIC ROBERT
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/22/2020
|GIFFI, ERIC ROBERT
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/22/2020
|GIFFI, ERIC ROBERT
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/22/2020
|GIFFI, ERIC ROBERT
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/22/2020
|GIFFI, ERIC ROBERT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/22/2020
|HEYN, BRITTANY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/22/2020
|HEYN, BRITTANY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/22/2020
|BIRDSELL, CORY PATRICK
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/22/2020
|GRAY, THOMAS STEVEN
|INTOXICATED ENDANGER
|HELD AT CCDC
|7/22/2020
|GRAY, THOMAS STEVEN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/22/2020
|ESPINOSA, EDUARDO JR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/22/2020
|GRUBB, JILL SUZANNE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/22/2020
|GRUBB, JILL SUZANNE
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/22/2020
|GRUBB, JILL SUZANNE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/22/2020
|GRUBB, JILL SUZANNE
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND