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Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 21, 2020

Carroll County Times
Jul 22, 2020 9:26 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/21/2020CASTELAN, AMANDA MARIEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/21/2020FLAKES, ANTHONY PRIDEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
7/21/2020FLAKES, ANTHONY PRIDEMOTOR VEHICLE RENTED/LEASED: FAIL TO RETURNRELEASED ON CITATION
7/21/2020NICKESON, JOHN WILLIAMVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
7/21/2020RICH, DAVONTE COURTLANDREGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSIONHELD AT CCDC
7/21/2020RICH, DAVONTE COURTLANDFIREARM POSS W/FELONY CONVICTIONHELD AT CCDC
7/21/2020RICH, DAVONTE COURTLANDWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONHELD AT CCDC
7/21/2020RICH, DAVONTE COURTLANDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
7/21/2020SHOEMAKER, KENNETH ROBERTCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
7/21/2020SHOEMAKER, KENNETH ROBERTCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
7/21/2020SNOOK, DONALD RAYFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
7/21/2020WILKES, KEVIN WAYNE JRASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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