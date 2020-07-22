Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 21, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/21/2020
|CASTELAN, AMANDA MARIE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/21/2020
|FLAKES, ANTHONY PRIDE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/21/2020
|FLAKES, ANTHONY PRIDE
|MOTOR VEHICLE RENTED/LEASED: FAIL TO RETURN
|RELEASED ON CITATION
|7/21/2020
|NICKESON, JOHN WILLIAM
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|7/21/2020
|RICH, DAVONTE COURTLAND
|REGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION
|HELD AT CCDC
|7/21/2020
|RICH, DAVONTE COURTLAND
|FIREARM POSS W/FELONY CONVICTION
|HELD AT CCDC
|7/21/2020
|RICH, DAVONTE COURTLAND
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|HELD AT CCDC
|7/21/2020
|RICH, DAVONTE COURTLAND
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|7/21/2020
|SHOEMAKER, KENNETH ROBERT
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/21/2020
|SHOEMAKER, KENNETH ROBERT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/21/2020
|SNOOK, DONALD RAY
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/21/2020
|WILKES, KEVIN WAYNE JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE