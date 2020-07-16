Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 15, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/15/2020
|BASSLER, JESSICA LYNN
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|7/15/2020
|WHITE, DONISIO
|UNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/15/2020
|WHITE, DONISIO
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/15/2020
|WHITE, DONISIO
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/15/2020
|WHITE, DONISIO
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/15/2020
|SMITH, NEVIN LEE JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/15/2020
|SMITH, NEVIN LEE JR
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/15/2020
|SCHMIDT, DREW THOMAS
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/15/2020
|JONES, KEVIN CASMIR
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/15/2020
|JONES, KEVIN CASMIR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/15/2020
|WOOD, RICHARD SHAWN
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/15/2020
|WOOD, RICHARD SHAWN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/15/2020
|CONLEY, TRAVIS TOMMY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED ON BOND
|7/15/2020
|CONLEY, TRAVIS TOMMY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|7/15/2020
|TAYLOR, KRISTIAN DANA
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|HELD AT CCDC
|7/15/2020
|TAYLOR, KRISTIAN DANA
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|7/15/2020
|TAYLOR, KRISTIAN DANA
|MAL DEST PROP/VALUE -$500
|HELD AT CCDC
|7/15/2020
|TAYLOR, KRISTIAN DANA
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/15/2020
|REX, CHRISTOPHER ELLIOTT
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/15/2020
|BARNES, CODY JACOB
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|7/15/2020
|BARNES, CODY JACOB
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|7/15/2020
|BARNES, CODY JACOB
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC