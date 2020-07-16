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Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 15, 2020

Carroll County Times
Jul 16, 2020 9:14 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/15/2020BASSLER, JESSICA LYNNFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
7/15/2020WHITE, DONISIOUNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLERELEASED-UNSECURED BOND
7/15/2020WHITE, DONISIOTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-UNSECURED BOND
7/15/2020WHITE, DONISIOMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGRELEASED-UNSECURED BOND
7/15/2020WHITE, DONISIOOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-UNSECURED BOND
7/15/2020SMITH, NEVIN LEE JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/15/2020SMITH, NEVIN LEE JRASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
7/15/2020SCHMIDT, DREW THOMASVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/15/2020JONES, KEVIN CASMIRCDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/15/2020JONES, KEVIN CASMIRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/15/2020WOOD, RICHARD SHAWNCDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/15/2020WOOD, RICHARD SHAWNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/15/2020CONLEY, TRAVIS TOMMYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED ON BOND
7/15/2020CONLEY, TRAVIS TOMMYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED ON BOND
7/15/2020TAYLOR, KRISTIAN DANABURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTHELD AT CCDC
7/15/2020TAYLOR, KRISTIAN DANATHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
7/15/2020TAYLOR, KRISTIAN DANAMAL DEST PROP/VALUE -$500HELD AT CCDC
7/15/2020TAYLOR, KRISTIAN DANABURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
7/15/2020REX, CHRISTOPHER ELLIOTTFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/15/2020BARNES, CODY JACOBVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
7/15/2020BARNES, CODY JACOBVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
7/15/2020BARNES, CODY JACOBVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC

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