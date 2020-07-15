Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 14, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/14/2020
|ECKARD, NATHANIEL JACOB
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|7/14/2020
|ECKARD, NATHANIEL JACOB
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|7/14/2020
|KELLER, DANIEL JAY
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/14/2020
|KELLER, DANIEL JAY
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/14/2020
|KELLER, DANIEL JAY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/14/2020
|KELLER, DANIEL JAY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE