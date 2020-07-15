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Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 14, 2020

Carroll County Times
Jul 15, 2020 9:27 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/14/2020ECKARD, NATHANIEL JACOBFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
7/14/2020ECKARD, NATHANIEL JACOBFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
7/14/2020KELLER, DANIEL JAYDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/14/2020KELLER, DANIEL JAYDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/14/2020KELLER, DANIEL JAYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/14/2020KELLER, DANIEL JAYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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