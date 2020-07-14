Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 13, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/13/2020
|HOFF, DALE EUGENE
|ANIMAL CRUEL FAIL: PROVIDE
|HELD AT CCDC
|7/13/2020
|HOFF, DALE EUGENE
|AGGRAVATED CRUELTY ANIMAL
|HELD AT CCDC
|7/13/2020
|GARLAND, ROTHA ANDREW
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/13/2020
|NUSBAUM, BRAD EDWARD
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/13/2020
|NUSBAUM, BRAD EDWARD
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/13/2020
|NUSBAUM, BRAD EDWARD
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/13/2020
|HILL, JOHN EDWARD JR
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|HELD AT CCDC
|7/13/2020
|HILL, JOHN EDWARD JR
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|7/13/2020
|HILL, JOHN EDWARD JR
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|7/13/2020
|TIPLER, SAMUEL FREDERICK JR
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE