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Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 13, 2020

Carroll County Times
Jul 14, 2020 9:38 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/13/2020HOFF, DALE EUGENEANIMAL CRUEL FAIL: PROVIDEHELD AT CCDC
7/13/2020HOFF, DALE EUGENEAGGRAVATED CRUELTY ANIMALHELD AT CCDC
7/13/2020GARLAND, ROTHA ANDREWVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/13/2020NUSBAUM, BRAD EDWARDDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/13/2020NUSBAUM, BRAD EDWARDDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/13/2020NUSBAUM, BRAD EDWARDDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/13/2020HILL, JOHN EDWARD JRFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
7/13/2020HILL, JOHN EDWARD JRDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
7/13/2020HILL, JOHN EDWARD JRTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
7/13/2020TIPLER, SAMUEL FREDERICK JRFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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