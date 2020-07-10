Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 9, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/9/2020
|BECK, DARIN HUNTER
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/9/2020
|BECK, DARIN HUNTER
|DRIVING WHILE IMPAIRED BY ALCO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/9/2020
|BECK, DARIN HUNTER
|DRIVING WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/9/2020
|BECK, DARIN HUNTER
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/9/2020
|BECK, DARIN HUNTER
|DANGEROUS WEAPON: CONCEAL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/9/2020
|BROWN, JAMES LARRY JR
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/9/2020
|GRAY, SARAH ELIZABETH
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|7/9/2020
|GRAY, SARAH ELIZABETH
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|7/9/2020
|MEYERS, CASEY MICHAEL
|NEGLECT OF MINOR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/9/2020
|MEYERS, CASEY MICHAEL
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/9/2020
|MEYERS, CASEY MICHAEL
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/9/2020
|MEYERS, CASEY MICHAEL
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/9/2020
|MEYERS, CASEY MICHAEL
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/9/2020
|NIGHTINGALE, HAROLD FRANCIS
|INTOXICATED ENDANGER
|HELD AT CCDC
|7/9/2020
|NIGHTINGALE, HAROLD FRANCIS
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|7/9/2020
|NIGHTINGALE, HAROLD FRANCIS
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/9/2020
|NIGHTINGALE, HAROLD FRANCIS
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/9/2020
|OTTO, THOMAS
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/9/2020
|OTTO, THOMAS
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/9/2020
|OTTO, THOMAS
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/9/2020
|PEREZ, WILSON NAHUN GARCIA
|KNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/9/2020
|RUTTER, JESSICA NICOLE
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/9/2020
|RUTTER, JESSICA NICOLE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/9/2020
|WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLE
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|7/9/2020
|WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLE
|INTOXICATED ENDANGER
|7/9/2020
|WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLE
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|7/9/2020
|WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLE
|DISORDERLY CONDUCT
|7/9/2020
|WELLNITZ, ERICK THOMAS
|CHILD ABUSE:2ND DEG CUST
|HELD AT CCDC
|7/9/2020
|WELLNITZ, ERICK THOMAS
|INTOXICATED ENDANGER
|HELD AT CCDC
|7/9/2020
|WELLNITZ, ERICK THOMAS
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/9/2020
|WELLNITZ, ERICK THOMAS
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC