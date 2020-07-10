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Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 9, 2020

Carroll County Times
Jul 10, 2020 9:39 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/9/2020BECK, DARIN HUNTERDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/9/2020BECK, DARIN HUNTERDRIVING WHILE IMPAIRED BY ALCORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/9/2020BECK, DARIN HUNTERDRIVING WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/9/2020BECK, DARIN HUNTERDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/9/2020BECK, DARIN HUNTERDANGEROUS WEAPON: CONCEALRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/9/2020BROWN, JAMES LARRY JRVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/9/2020GRAY, SARAH ELIZABETHVIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
7/9/2020GRAY, SARAH ELIZABETHVIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
7/9/2020MEYERS, CASEY MICHAELNEGLECT OF MINORRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/9/2020MEYERS, CASEY MICHAELINTOXICATED ENDANGERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/9/2020MEYERS, CASEY MICHAELNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/9/2020MEYERS, CASEY MICHAELDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/9/2020MEYERS, CASEY MICHAELDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/9/2020NIGHTINGALE, HAROLD FRANCISINTOXICATED ENDANGERHELD AT CCDC
7/9/2020NIGHTINGALE, HAROLD FRANCISDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
7/9/2020NIGHTINGALE, HAROLD FRANCISASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/9/2020NIGHTINGALE, HAROLD FRANCISASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
7/9/2020OTTO, THOMASRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/9/2020OTTO, THOMASDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/9/2020OTTO, THOMASDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/9/2020PEREZ, WILSON NAHUN GARCIAKNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/9/2020RUTTER, JESSICA NICOLEDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/9/2020RUTTER, JESSICA NICOLEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/9/2020WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLEINTOXICATED PUBLIC DISTURB 
7/9/2020WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLEINTOXICATED ENDANGER 
7/9/2020WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLEOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER 
7/9/2020WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLEDISORDERLY CONDUCT 
7/9/2020WELLNITZ, ERICK THOMASCHILD ABUSE:2ND DEG CUSTHELD AT CCDC
7/9/2020WELLNITZ, ERICK THOMASINTOXICATED ENDANGERHELD AT CCDC
7/9/2020WELLNITZ, ERICK THOMASASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/9/2020WELLNITZ, ERICK THOMASASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC

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