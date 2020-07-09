Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 8, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/8/2020
|BURNS, MATHEW LIAO
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|HELD AT CCDC
|7/8/2020
|BURNS, MATHEW LIAO
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|7/8/2020
|BURNS, MATHEW LIAO
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/8/2020
|BURNS, MATHEW LIAO
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|7/8/2020
|MCCULLERS, DAVID MARKEA WINSOR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|7/8/2020
|MCCULLERS, DAVID MARKEA WINSOR
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|7/8/2020
|RUMBLE, RANDY ALLEN
|CIVIL MATTER
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|7/8/2020
|TORREYSON, AMBER ROSEMARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/8/2020
|TORREYSON, AMBER ROSEMARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/8/2020
|TROMBETTA, VINCENT NICHOLAS
|CDS: DISTRIBUTE ETC. WITH FIREARM
|HELD AT CCDC
|7/8/2020
|TROMBETTA, VINCENT NICHOLAS
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|HELD AT CCDC
|7/8/2020
|TROMBETTA, VINCENT NICHOLAS
|FIREARM/DRUG TRAFFICKING CRIME
|HELD AT CCDC
|7/8/2020
|TROMBETTA, VINCENT NICHOLAS
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|HELD AT CCDC
|7/8/2020
|TROMBETTA, VINCENT NICHOLAS
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|7/8/2020
|VANDERGUCHT, JOHN JACOB
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|7/8/2020
|WATHEN, WALTER WYANE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|7/8/2020
|WATHEN, WALTER WYANE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/8/2020
|WATHEN, WALTER WYANE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC