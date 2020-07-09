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Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 8, 2020

Carroll County Times
Jul 09, 2020 9:50 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/8/2020BURNS, MATHEW LIAOOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERHELD AT CCDC
7/8/2020BURNS, MATHEW LIAORESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
7/8/2020BURNS, MATHEW LIAOASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/8/2020BURNS, MATHEW LIAOVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
7/8/2020MCCULLERS, DAVID MARKEA WINSORCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
7/8/2020MCCULLERS, DAVID MARKEA WINSORCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
7/8/2020RUMBLE, RANDY ALLENCIVIL MATTERRELEASED TO OTHER AGENCY
7/8/2020TORREYSON, AMBER ROSEMARIEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
7/8/2020TORREYSON, AMBER ROSEMARIEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
7/8/2020TROMBETTA, VINCENT NICHOLASCDS: DISTRIBUTE ETC. WITH FIREARMHELD AT CCDC
7/8/2020TROMBETTA, VINCENT NICHOLASHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETCHELD AT CCDC
7/8/2020TROMBETTA, VINCENT NICHOLASFIREARM/DRUG TRAFFICKING CRIMEHELD AT CCDC
7/8/2020TROMBETTA, VINCENT NICHOLASCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+HELD AT CCDC
7/8/2020TROMBETTA, VINCENT NICHOLASCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
7/8/2020VANDERGUCHT, JOHN JACOBVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
7/8/2020WATHEN, WALTER WYANERECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
7/8/2020WATHEN, WALTER WYANEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/8/2020WATHEN, WALTER WYANEASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC

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