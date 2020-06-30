Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 29, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/29/2020
|BROADWATER, KEITH BRIEN
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|6/29/2020
|BROADWATER, KEITH BRIEN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|6/29/2020
|BROADWATER, KEITH BRIEN
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|HELD AT CCDC
|6/29/2020
|BROADWATER, KEITH BRIEN
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|6/29/2020
|BULL, RICHARD DONALD
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|6/29/2020
|BULL, RICHARD DONALD
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/29/2020
|JENKINS, CHAUNCEY ARTHUR
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/29/2020
|JENKINS, CHAUNCEY ARTHUR
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE