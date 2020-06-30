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Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 29, 2020

Carroll County Times
Jun 30, 2020 8:33 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/29/2020BROADWATER, KEITH BRIENCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
6/29/2020BROADWATER, KEITH BRIENCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
6/29/2020BROADWATER, KEITH BRIENDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSHELD AT CCDC
6/29/2020BROADWATER, KEITH BRIENDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLHELD AT CCDC
6/29/2020BULL, RICHARD DONALDVIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
6/29/2020BULL, RICHARD DONALDVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/29/2020JENKINS, CHAUNCEY ARTHURINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/29/2020JENKINS, CHAUNCEY ARTHURDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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