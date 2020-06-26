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Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 25, 2020

Carroll County Times
Jun 26, 2020 8:13 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/25/2020MOON, JENNIFER MARIEASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
6/25/2020MOON, JENNIFER MARIEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
6/25/2020MOON, JENNIFER MARIERECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
6/25/2020HUDSON, MICHAEL LAWRENCEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
6/25/2020GRAVES, DAYN ARTHUR BRADLEYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
6/25/2020GRAVES, DAYN ARTHUR BRADLEYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
6/25/2020GRAVES, DAYN ARTHUR BRADLEYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
6/25/2020GRAVES, DAYN ARTHUR BRADLEYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
6/25/2020GRAVES, DAYN ARTHUR BRADLEYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
6/25/2020SPELLMAN, ROBERT WILLIAMFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
6/25/2020SPELLMAN, ROBERT WILLIAMOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-UNSECURED BOND
6/25/2020SPELLMAN, ROBERT WILLIAMDISORDERLY CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
6/25/2020SPELLMAN, ROBERT WILLIAMRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-UNSECURED BOND
6/25/2020SPELLMAN, ROBERT WILLIAMASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
6/25/2020HELMICK, JESSICA LEEVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
6/25/2020WITZEL, SYLVIA CAROLYNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/25/2020WITZEL, SYLVIA CAROLYNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/25/2020POST, JESSE RYANASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/25/2020JESSUP, DIONTE MARQUISCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
6/25/2020JESSUP, DIONTE MARQUISCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
6/25/2020POST, JESSE RYANVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
6/25/2020SIMMONS, DONALD LEWISCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSHELD AT CCDC
6/25/2020JOHNSON, JERRY JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC

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