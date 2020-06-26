Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 25, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/25/2020
|MOON, JENNIFER MARIE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/25/2020
|MOON, JENNIFER MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/25/2020
|MOON, JENNIFER MARIE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|6/25/2020
|HUDSON, MICHAEL LAWRENCE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/25/2020
|GRAVES, DAYN ARTHUR BRADLEY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/25/2020
|GRAVES, DAYN ARTHUR BRADLEY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/25/2020
|GRAVES, DAYN ARTHUR BRADLEY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/25/2020
|GRAVES, DAYN ARTHUR BRADLEY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/25/2020
|GRAVES, DAYN ARTHUR BRADLEY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/25/2020
|SPELLMAN, ROBERT WILLIAM
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/25/2020
|SPELLMAN, ROBERT WILLIAM
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/25/2020
|SPELLMAN, ROBERT WILLIAM
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/25/2020
|SPELLMAN, ROBERT WILLIAM
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/25/2020
|SPELLMAN, ROBERT WILLIAM
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/25/2020
|HELMICK, JESSICA LEE
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|6/25/2020
|WITZEL, SYLVIA CAROLYN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/25/2020
|WITZEL, SYLVIA CAROLYN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/25/2020
|POST, JESSE RYAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/25/2020
|JESSUP, DIONTE MARQUIS
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|6/25/2020
|JESSUP, DIONTE MARQUIS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|6/25/2020
|POST, JESSE RYAN
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|6/25/2020
|SIMMONS, DONALD LEWIS
|CHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|6/25/2020
|JOHNSON, JERRY JR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC