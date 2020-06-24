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Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 23, 2020

Carroll County Times
Jun 24, 2020 9:23 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/23/2020HICKS, MARK HENRYFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/23/2020HICKS, MARK HENRYFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
6/23/2020MOCK, BRIAN THOMASILLEGAL POSS AMMOHELD AT CCDC
6/23/2020MOCK, BRIAN THOMASDANGEROUS WEAPON: CONCEALHELD AT CCDC
6/23/2020MOCK, BRIAN THOMASCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
6/23/2020MOCK, BRIAN THOMASCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
6/23/2020MOCK, BRIAN THOMASCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC

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