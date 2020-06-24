Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 23, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/23/2020
|HICKS, MARK HENRY
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/23/2020
|HICKS, MARK HENRY
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|6/23/2020
|MOCK, BRIAN THOMAS
|ILLEGAL POSS AMMO
|HELD AT CCDC
|6/23/2020
|MOCK, BRIAN THOMAS
|DANGEROUS WEAPON: CONCEAL
|HELD AT CCDC
|6/23/2020
|MOCK, BRIAN THOMAS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|6/23/2020
|MOCK, BRIAN THOMAS
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|6/23/2020
|MOCK, BRIAN THOMAS
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC