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Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 22, 2020

Carroll County Times
Jun 23, 2020 9:26 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/22/2020HESS, COREY MICHAELVIOLATE OUT OF STATE ORDERHELD AT CCDC
6/22/2020HESS, COREY MICHAELTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
6/22/2020BECKER, PAUL RYAN JRTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
6/22/2020BECKER, PAUL RYAN JRTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
6/22/2020ANDERSON, BRITTNIE PATRICIAASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
6/22/2020LATTA, DANA ALDEN JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
6/22/2020LATTA, DANA ALDEN JRCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
6/22/2020LATTA, DANA ALDEN JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
6/22/2020LATTA, DANA ALDEN JRDRIVING WHILE IMPAIRED BY CDS WHILE TRANSPORTING A MINORRELEASED-UNSECURED BOND
6/22/2020LATTA, DANA ALDEN JRFAIL OF DRIVER IN ACCIDENT TO FURNISH REQ ID AND LICRELEASED-UNSECURED BOND
6/22/2020LATTA, DANA ALDEN JRFAIL OF DRIVER IN ACCIDENT TO FURNISH REQ ID AND LICRELEASED-UNSECURED BOND
6/22/2020LATTA, DANA ALDEN JRFAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVINGRELEASED-UNSECURED BOND
6/22/2020LATTA, DANA ALDEN JRFAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDEDRELEASED-UNSECURED BOND
6/22/2020LATTA, DANA ALDEN JRDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-UNSECURED BOND
6/22/2020LATTA, DANA ALDEN JRDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
6/22/2020LATTA, DANA ALDEN JRDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-UNSECURED BOND
6/22/2020LATTA, DANA ALDEN JRDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
6/22/2020HENSON, THOMAS CHARLESFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
6/22/2020HENSON, THOMAS CHARLESASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
6/22/2020HENSON, THOMAS CHARLESASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
6/22/2020LATTA, DANA ALDEN JRFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC

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