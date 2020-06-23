Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 22, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/22/2020
|HESS, COREY MICHAEL
|VIOLATE OUT OF STATE ORDER
|HELD AT CCDC
|6/22/2020
|HESS, COREY MICHAEL
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|6/22/2020
|BECKER, PAUL RYAN JR
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/22/2020
|BECKER, PAUL RYAN JR
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/22/2020
|ANDERSON, BRITTNIE PATRICIA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/22/2020
|LATTA, DANA ALDEN JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/22/2020
|LATTA, DANA ALDEN JR
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/22/2020
|LATTA, DANA ALDEN JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/22/2020
|LATTA, DANA ALDEN JR
|DRIVING WHILE IMPAIRED BY CDS WHILE TRANSPORTING A MINOR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/22/2020
|LATTA, DANA ALDEN JR
|FAIL OF DRIVER IN ACCIDENT TO FURNISH REQ ID AND LIC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/22/2020
|LATTA, DANA ALDEN JR
|FAIL OF DRIVER IN ACCIDENT TO FURNISH REQ ID AND LIC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/22/2020
|LATTA, DANA ALDEN JR
|FAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/22/2020
|LATTA, DANA ALDEN JR
|FAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/22/2020
|LATTA, DANA ALDEN JR
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/22/2020
|LATTA, DANA ALDEN JR
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/22/2020
|LATTA, DANA ALDEN JR
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/22/2020
|LATTA, DANA ALDEN JR
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/22/2020
|HENSON, THOMAS CHARLES
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|HELD AT CCDC
|6/22/2020
|HENSON, THOMAS CHARLES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/22/2020
|HENSON, THOMAS CHARLES
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/22/2020
|LATTA, DANA ALDEN JR
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC