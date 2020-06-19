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Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 18, 2020

Carroll County Times
Jun 19, 2020 8:14 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/18/2020GAINES, DEQUAN TYHEEMTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
6/18/2020GAINES, DEQUAN TYHEEMASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
6/18/2020GAINES, DEQUAN TYHEEMROBBERYHELD AT CCDC
6/18/2020GAINES, DEQUAN TYHEEMARMED ROBBERYHELD AT CCDC
6/18/2020JENKINS, CHAUNCEY ARTHURTRESPASS:PRIVATE PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/18/2020MATHIS, TERESA DIANEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
6/18/2020MELTON, MICHAEL ERNESTVIOL REL COND-PERS ELIG RELIEFHELD AT CCDC
6/18/2020MELTON, MICHAEL ERNESTFALSE IMPRISONMENTHELD AT CCDC
6/18/2020MELTON, MICHAEL ERNESTASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
6/18/2020NELSON, RAVEN TA'NAI KASHANACDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/18/2020WADSWORTH, TRAVIS GENECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
6/18/2020ZELLMER, FREDERICK EVANDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
6/18/2020ZELLMER, FREDERICK EVANDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
6/18/2020ZELLMER, FREDERICK EVANDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONRELEASED-UNSECURED BOND
6/18/2020ZELLMER, FREDERICK EVANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND

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