Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 18, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/18/2020
|GAINES, DEQUAN TYHEEM
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|6/18/2020
|GAINES, DEQUAN TYHEEM
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/18/2020
|GAINES, DEQUAN TYHEEM
|ROBBERY
|HELD AT CCDC
|6/18/2020
|GAINES, DEQUAN TYHEEM
|ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC
|6/18/2020
|JENKINS, CHAUNCEY ARTHUR
|TRESPASS:PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/18/2020
|MATHIS, TERESA DIANE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/18/2020
|MELTON, MICHAEL ERNEST
|VIOL REL COND-PERS ELIG RELIEF
|HELD AT CCDC
|6/18/2020
|MELTON, MICHAEL ERNEST
|FALSE IMPRISONMENT
|HELD AT CCDC
|6/18/2020
|MELTON, MICHAEL ERNEST
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/18/2020
|NELSON, RAVEN TA'NAI KASHANA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/18/2020
|WADSWORTH, TRAVIS GENE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/18/2020
|ZELLMER, FREDERICK EVAN
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/18/2020
|ZELLMER, FREDERICK EVAN
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/18/2020
|ZELLMER, FREDERICK EVAN
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/18/2020
|ZELLMER, FREDERICK EVAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND