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Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 6, 2020

Carroll County Times
Jun 08, 2020 9:40 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/6/2020DORE, JAMES MCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
6/6/2020DORE, JAMES MCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
6/6/2020DORE, JAMES MHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETCRELEASED-UNSECURED BOND
6/6/2020DORE, JAMES MHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETCRELEASED-UNSECURED BOND
6/6/2020DORE, JAMES MLOADED HANDGUN IN VEHICLERELEASED-UNSECURED BOND
6/6/2020DORE, JAMES MWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONRELEASED-UNSECURED BOND
6/6/2020DORE, JAMES MWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONRELEASED-UNSECURED BOND
6/6/2020DORE, JAMES MLOADED HANDGUN ON PERSONRELEASED-UNSECURED BOND
6/6/2020DORE, JAMES MREGULATED FIREARM STOLEN - POSSESS/SELL/TRANSFER/DISPOSE OFRELEASED-UNSECURED BOND
6/6/2020GREEN, ISAIAH TYREECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
6/6/2020BULL, RICHARD DONALDMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
6/6/2020BULL, RICHARD DONALDASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
6/6/2020LUERS, SHANE LAWRENCEVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
6/6/2020AMANFO, DANIEL UGONNARECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
6/6/2020AMANFO, DANIEL UGONNAASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
6/6/2020AMANFO, DANIEL UGONNAASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC

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