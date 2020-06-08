Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 6, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/6/2020
|DORE, JAMES M
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/6/2020
|DORE, JAMES M
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/6/2020
|DORE, JAMES M
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/6/2020
|DORE, JAMES M
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/6/2020
|DORE, JAMES M
|LOADED HANDGUN IN VEHICLE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/6/2020
|DORE, JAMES M
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/6/2020
|DORE, JAMES M
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/6/2020
|DORE, JAMES M
|LOADED HANDGUN ON PERSON
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/6/2020
|DORE, JAMES M
|REGULATED FIREARM STOLEN - POSSESS/SELL/TRANSFER/DISPOSE OF
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/6/2020
|GREEN, ISAIAH TYREE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/6/2020
|BULL, RICHARD DONALD
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|6/6/2020
|BULL, RICHARD DONALD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/6/2020
|LUERS, SHANE LAWRENCE
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/6/2020
|AMANFO, DANIEL UGONNA
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|6/6/2020
|AMANFO, DANIEL UGONNA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/6/2020
|AMANFO, DANIEL UGONNA
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC