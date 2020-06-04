Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 3, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/3/2020
|EARHART, CATHY MELISSA
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/3/2020
|EARHART, CATHY MELISSA
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/3/2020
|EARHART, CATHY MELISSA
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/3/2020
|BATTLE, SHAWN LEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/3/2020
|BROWN, TEMPEST AMBER-LEE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/3/2020
|HUTTON, TYLER EUGENE
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|6/3/2020
|STERNER, DAVID CARROLL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|6/3/2020
|STERNER, DAVID CARROLL
|ASSAULT SECOND DEGREE/DOC EMPLOYEE ETC.
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS