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Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 3, 2020

Carroll County Times
Jun 04, 2020 9:14 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/3/2020EARHART, CATHY MELISSAFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
6/3/2020EARHART, CATHY MELISSAPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.RELEASED-UNSECURED BOND
6/3/2020EARHART, CATHY MELISSADRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONRELEASED-UNSECURED BOND
6/3/2020BATTLE, SHAWN LEEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/3/2020BROWN, TEMPEST AMBER-LEEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/3/2020HUTTON, TYLER EUGENEFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
6/3/2020STERNER, DAVID CARROLLASSAULT-SECOND DEGREEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
6/3/2020STERNER, DAVID CARROLLASSAULT SECOND DEGREE/DOC EMPLOYEE ETC.HELD ON MULTIPLE ARRESTS

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