Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 2, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/2/2020
|WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLE
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/2/2020
|WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLE
|DISTURB PEACE - LOUD NOISE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/2/2020
|WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLE
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/2/2020
|WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLE
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/2/2020
|WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLE
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/2/2020
|WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLE
|NEGLECT OF MINOR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/2/2020
|GIBSON, DAVID EUGENE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/2/2020
|GIBSON, DAVID EUGENE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE