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Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 2, 2020

Carroll County Times
Jun 03, 2020 9:14 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/2/2020WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLEINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/2/2020WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLEDISTURB PEACE - LOUD NOISERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/2/2020WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLEFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/2/2020WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLEDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/2/2020WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLEINTOXICATED ENDANGERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/2/2020WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLENEGLECT OF MINORRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/2/2020GIBSON, DAVID EUGENEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/2/2020GIBSON, DAVID EUGENEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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