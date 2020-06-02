Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 1, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/1/2020
|TILLMAN, MARY KATHLEEN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|6/1/2020
|TILLMAN, MARY KATHLEEN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|6/1/2020
|LOUGHNEY, RYAN PATRICK
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/1/2020
|LOUGHNEY, RYAN PATRICK
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/1/2020
|LOUGHNEY, RYAN PATRICK
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/1/2020
|GOODMAN, DONNA LYNN
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|6/1/2020
|BROOKS, NIASIA NICOLE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/1/2020
|SEABOLT, LISA LYNN
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/1/2020
|SEABOLT, LISA LYNN
|CON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/1/2020
|TRUMPOWER, CHRISTOPHER EUGENE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND