xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 1, 2020

Carroll County Times
Jun 02, 2020 9:29 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/1/2020TILLMAN, MARY KATHLEENFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
6/1/2020TILLMAN, MARY KATHLEENFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
6/1/2020LOUGHNEY, RYAN PATRICKCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/1/2020LOUGHNEY, RYAN PATRICKCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/1/2020LOUGHNEY, RYAN PATRICKCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/1/2020GOODMAN, DONNA LYNNFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
6/1/2020BROOKS, NIASIA NICOLEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/1/2020SEABOLT, LISA LYNNTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
6/1/2020SEABOLT, LISA LYNNCON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
6/1/2020TRUMPOWER, CHRISTOPHER EUGENEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement

Most Read on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement