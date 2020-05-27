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Daily arrest report for those arrested in Carroll County May 26, 2020

Carroll County Times
May 27, 2020 9:34 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/26/2020SHIREY, SIERRA ODEAFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/26/2020SHIREY, SIERRA ODEARESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/26/2020SHIREY, SIERRA ODEADISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/26/2020THOMAS, DAVON DARRELLASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/26/2020DAVIS, WILLIAM RANDOLPHFALSE IMPRISONMENTHELD AT CCDC
5/26/2020DAVIS, WILLIAM RANDOLPHSEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACTHELD AT CCDC
5/26/2020DAVIS, WILLIAM RANDOLPHASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/26/2020DAVIS, WILLIAM RANDOLPHASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
5/26/2020SHAW, MATTHEW KARLASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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