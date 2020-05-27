Daily arrest report for those arrested in Carroll County May 26, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/26/2020
|SHIREY, SIERRA ODEA
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/26/2020
|SHIREY, SIERRA ODEA
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/26/2020
|SHIREY, SIERRA ODEA
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/26/2020
|THOMAS, DAVON DARRELL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/26/2020
|DAVIS, WILLIAM RANDOLPH
|FALSE IMPRISONMENT
|HELD AT CCDC
|5/26/2020
|DAVIS, WILLIAM RANDOLPH
|SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|HELD AT CCDC
|5/26/2020
|DAVIS, WILLIAM RANDOLPH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/26/2020
|DAVIS, WILLIAM RANDOLPH
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/26/2020
|SHAW, MATTHEW KARL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE