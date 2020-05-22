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Daily arrest report for those arrested in Carroll County May 21, 2020

Carroll County Times
May 22, 2020 9:35 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/21/2020GILMORE, SCOTT DAMONTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
5/21/2020GILMORE, SCOTT DAMONTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
5/21/2020MARSHALL, EUGENE LEROY IIIMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
5/21/2020MARSHALL, EUGENE LEROY IIIBURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSEHELD AT CCDC
5/21/2020MARSHALL, EUGENE LEROY IIIBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALHELD AT CCDC
5/21/2020RAY-FAGAN, COREY DARIONCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+RELEASED-UNSECURED BOND
5/21/2020RAY-FAGAN, COREY DARIONREGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSIONRELEASED-UNSECURED BOND
5/21/2020RAY-FAGAN, COREY DARIONILLEGAL POSS AMMORELEASED-UNSECURED BOND

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