Daily arrest report for those arrested in Carroll County May 21, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/21/2020
|GILMORE, SCOTT DAMON
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/21/2020
|GILMORE, SCOTT DAMON
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/21/2020
|MARSHALL, EUGENE LEROY III
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|5/21/2020
|MARSHALL, EUGENE LEROY III
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSE
|HELD AT CCDC
|5/21/2020
|MARSHALL, EUGENE LEROY III
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|HELD AT CCDC
|5/21/2020
|RAY-FAGAN, COREY DARION
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/21/2020
|RAY-FAGAN, COREY DARION
|REGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/21/2020
|RAY-FAGAN, COREY DARION
|ILLEGAL POSS AMMO
|RELEASED-UNSECURED BOND