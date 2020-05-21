xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County May 20, 2020

Carroll County Times
May 21, 2020 1:26 PM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/20/2020BOMGARDNER, JONATHAN MICHAELESCAPE - FIRST DEGREEHELD AT CCDC
5/20/2020CARTER, JUSTIN PIERRECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
5/20/2020CARTER, JUSTIN PIERRECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/20/2020GARY, STEVEN DAVIDVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/20/2020GARY, STEVEN DAVIDVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/20/2020JOHNSON, NORMAN MCGUIRE JRFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
5/20/2020ROACH, HARRY WALTER IIIDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/20/2020ROACH, HARRY WALTER IIIFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement

Most Read on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement