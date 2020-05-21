Daily arrest report for those arrested in Carroll County May 20, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/20/2020
|BOMGARDNER, JONATHAN MICHAEL
|ESCAPE - FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/20/2020
|CARTER, JUSTIN PIERRE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/20/2020
|CARTER, JUSTIN PIERRE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/20/2020
|GARY, STEVEN DAVID
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|5/20/2020
|GARY, STEVEN DAVID
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|5/20/2020
|JOHNSON, NORMAN MCGUIRE JR
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/20/2020
|ROACH, HARRY WALTER III
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/20/2020
|ROACH, HARRY WALTER III
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE