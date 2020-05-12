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Daily arrest report for those arrested in Carroll County May 11, 2020

Carroll County Times
May 12, 2020 9:20 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/11/2020WADSWORTH, TRAVIS GENETHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
5/11/2020WADSWORTH, TRAVIS GENEBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGRELEASED-UNSECURED BOND
5/11/2020WADSWORTH, TRAVIS GENEBURGLARY-FIRST DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
5/11/2020WADSWORTH, TRAVIS GENECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/11/2020WADSWORTH, TYLER GENEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/11/2020FINN, BILLIE NICOLERESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/11/2020FINN, BILLIE NICOLEDISTURB THE PEACE/DISORDERLYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/11/2020FINN, BILLIE NICOLEFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/11/2020FINN, BILLIE NICOLEDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/11/2020BRUNES, JOHN RAYMONDRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
5/11/2020BRUNES, JOHN RAYMONDASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/11/2020BRUNES, JOHN RAYMONDASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
5/11/2020BOWERS, JOSEPH BENJAMANCHILD ABUSE:2ND DEG CUSTRELEASED-UNSECURED BOND
5/11/2020BOWERS, JOSEPH BENJAMANASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND

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