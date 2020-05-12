Daily arrest report for those arrested in Carroll County May 11, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/11/2020
|WADSWORTH, TRAVIS GENE
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/11/2020
|WADSWORTH, TRAVIS GENE
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/11/2020
|WADSWORTH, TRAVIS GENE
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/11/2020
|WADSWORTH, TRAVIS GENE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/11/2020
|WADSWORTH, TYLER GENE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|5/11/2020
|FINN, BILLIE NICOLE
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/11/2020
|FINN, BILLIE NICOLE
|DISTURB THE PEACE/DISORDERLY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/11/2020
|FINN, BILLIE NICOLE
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/11/2020
|FINN, BILLIE NICOLE
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/11/2020
|BRUNES, JOHN RAYMOND
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|5/11/2020
|BRUNES, JOHN RAYMOND
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/11/2020
|BRUNES, JOHN RAYMOND
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/11/2020
|BOWERS, JOSEPH BENJAMAN
|CHILD ABUSE:2ND DEG CUST
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/11/2020
|BOWERS, JOSEPH BENJAMAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND