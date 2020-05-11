xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County May 8, 2020

Carroll County Times
May 11, 2020 9:19 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/8/2020WELLNITZ, ERICK THOMASDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/8/2020KIRKNER, BRIAN MICHAELFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
5/8/2020KIRKNER, BRIAN MICHAELFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
5/8/2020KIRKNER, BRIAN MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
5/8/2020KIRKNER, BRIAN MICHAELCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement

Most Read on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement