Daily arrest report for those arrested in Carroll County May 8, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/8/2020
|WELLNITZ, ERICK THOMAS
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/8/2020
|KIRKNER, BRIAN MICHAEL
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|5/8/2020
|KIRKNER, BRIAN MICHAEL
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|5/8/2020
|KIRKNER, BRIAN MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|5/8/2020
|KIRKNER, BRIAN MICHAEL
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC