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Daily arrest report for those arrested in Carroll County May 9, 2020

Carroll County Times
May 11, 2020 9:42 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/9/2020ALEONG, KEITH HAYDEN JRDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
5/9/2020ALEONG, KEITH HAYDEN JRDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-UNSECURED BOND
5/9/2020ALEONG, KEITH HAYDEN JRDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
5/9/2020ALEONG, KEITH HAYDEN JRDRIVING UNINSURED VEHICLERELEASED-UNSECURED BOND
5/9/2020ALEONG, KEITH HAYDEN JRFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
5/9/2020ALEONG, KEITH HAYDEN JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/9/2020BRANCH, MICHAEL LAWRENCE SRILLEGAL POSS AMMOHELD AT CCDC
5/9/2020BRANCH, MICHAEL LAWRENCE SRREGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSIONHELD AT CCDC
5/9/2020BRANCH, MICHAEL LAWRENCE SRFIREARM POSS W/FELONY CONVICTIONHELD AT CCDC
5/9/2020BRANCH, MICHAEL LAWRENCE SRFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
5/9/2020BRANCH, MICHAEL LAWRENCE SRRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
5/9/2020BRANCH, MICHAEL LAWRENCE SRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/9/2020BRANCH, MICHAEL LAWRENCE SRASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
5/9/2020SIENICKI-GARDNER, LISA ANNEVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC

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