Daily arrest report for those arrested in Carroll County May 9, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/9/2020
|ALEONG, KEITH HAYDEN JR
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/9/2020
|ALEONG, KEITH HAYDEN JR
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/9/2020
|ALEONG, KEITH HAYDEN JR
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/9/2020
|ALEONG, KEITH HAYDEN JR
|DRIVING UNINSURED VEHICLE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/9/2020
|ALEONG, KEITH HAYDEN JR
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/9/2020
|ALEONG, KEITH HAYDEN JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/9/2020
|BRANCH, MICHAEL LAWRENCE SR
|ILLEGAL POSS AMMO
|HELD AT CCDC
|5/9/2020
|BRANCH, MICHAEL LAWRENCE SR
|REGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION
|HELD AT CCDC
|5/9/2020
|BRANCH, MICHAEL LAWRENCE SR
|FIREARM POSS W/FELONY CONVICTION
|HELD AT CCDC
|5/9/2020
|BRANCH, MICHAEL LAWRENCE SR
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|5/9/2020
|BRANCH, MICHAEL LAWRENCE SR
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|5/9/2020
|BRANCH, MICHAEL LAWRENCE SR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/9/2020
|BRANCH, MICHAEL LAWRENCE SR
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/9/2020
|SIENICKI-GARDNER, LISA ANNE
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC