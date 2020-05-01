Daily arrest report for those arrested in Carroll County April 30, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/30/2020
|GARLAND, ROTHA ANDREW
|FRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/30/2020
|GARLAND, ROTHA ANDREW
|FRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/30/2020
|GARLAND, ROTHA ANDREW
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/30/2020
|GARLAND, ROTHA ANDREW
|CDS OBTN BY MAKE FRGE PRES
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/30/2020
|GARLAND, ROTHA ANDREW
|CDS: OBTAIN BY PERSONATION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/30/2020
|GARLAND, ROTHA ANDREW
|CDS OBTN BY ALTER PRESCRIP
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/30/2020
|GARLAND, ROTHA ANDREW
|CDS: OBTAIN BY FRAUD
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/30/2020
|GARLAND, ROTHA ANDREW
|PRESCRIPTION OBTAIN MAKING/UTTERING-FALSE/FORGED
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/30/2020
|GARLAND, ROTHA ANDREW
|PRESCRIPTION OBTAIN IMPERSONATION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/30/2020
|GARLAND, ROTHA ANDREW
|PRESC OBTN CONCEAL/FALSE INFO
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/30/2020
|GARLAND, ROTHA ANDREW
|PRESCRIPTION OBTAIN ALTERING ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/30/2020
|GARLAND, ROTHA ANDREW
|PRESCRIPTION OBTAIN BY FRAUD
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/30/2020
|KOUREY, LAUREN ELIZABETH
|FRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/30/2020
|KOUREY, LAUREN ELIZABETH
|FRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/30/2020
|KOUREY, LAUREN ELIZABETH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/30/2020
|KOUREY, LAUREN ELIZABETH
|CDS OBTN BY MAKE FRGE PRES
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/30/2020
|KOUREY, LAUREN ELIZABETH
|CDS: OBTAIN BY PERSONATION
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/30/2020
|KOUREY, LAUREN ELIZABETH
|CDS OBTN BY ALTER PRESCRIP
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/30/2020
|KOUREY, LAUREN ELIZABETH
|CDS: OBTAIN BY FRAUD
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/30/2020
|KOUREY, LAUREN ELIZABETH
|PRESCRIPTION OBTAIN MAKING/UTTERING-FALSE/FORGED
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/30/2020
|KOUREY, LAUREN ELIZABETH
|PRESCRIPTION OBTAIN IMPERSONATION
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/30/2020
|KOUREY, LAUREN ELIZABETH
|PRESC OBTN CONCEAL/FALSE INFO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/30/2020
|KOUREY, LAUREN ELIZABETH
|PRESCRIPTION OBTAIN ALTERING ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/30/2020
|KOUREY, LAUREN ELIZABETH
|PRESCRIPTION OBTAIN BY FRAUD
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/30/2020
|ZAGER, RAYMOND MICHAEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC