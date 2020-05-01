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Daily arrest report for those arrested in Carroll County April 30, 2020

Carroll County Times
May 01, 2020 9:18 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/30/2020GARLAND, ROTHA ANDREWFRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500RELEASED-UNSECURED BOND
4/30/2020GARLAND, ROTHA ANDREWFRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500RELEASED-UNSECURED BOND
4/30/2020GARLAND, ROTHA ANDREWCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
4/30/2020GARLAND, ROTHA ANDREWCDS OBTN BY MAKE FRGE PRESRELEASED-UNSECURED BOND
4/30/2020GARLAND, ROTHA ANDREWCDS: OBTAIN BY PERSONATIONRELEASED-UNSECURED BOND
4/30/2020GARLAND, ROTHA ANDREWCDS OBTN BY ALTER PRESCRIPRELEASED-UNSECURED BOND
4/30/2020GARLAND, ROTHA ANDREWCDS: OBTAIN BY FRAUDRELEASED-UNSECURED BOND
4/30/2020GARLAND, ROTHA ANDREWPRESCRIPTION OBTAIN MAKING/UTTERING-FALSE/FORGEDRELEASED-UNSECURED BOND
4/30/2020GARLAND, ROTHA ANDREWPRESCRIPTION OBTAIN IMPERSONATIONRELEASED-UNSECURED BOND
4/30/2020GARLAND, ROTHA ANDREWPRESC OBTN CONCEAL/FALSE INFORELEASED-UNSECURED BOND
4/30/2020GARLAND, ROTHA ANDREWPRESCRIPTION OBTAIN ALTERING ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
4/30/2020GARLAND, ROTHA ANDREWPRESCRIPTION OBTAIN BY FRAUDRELEASED-UNSECURED BOND
4/30/2020KOUREY, LAUREN ELIZABETHFRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/30/2020KOUREY, LAUREN ELIZABETHFRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/30/2020KOUREY, LAUREN ELIZABETHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/30/2020KOUREY, LAUREN ELIZABETHCDS OBTN BY MAKE FRGE PRESRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/30/2020KOUREY, LAUREN ELIZABETHCDS: OBTAIN BY PERSONATIONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/30/2020KOUREY, LAUREN ELIZABETHCDS OBTN BY ALTER PRESCRIPRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/30/2020KOUREY, LAUREN ELIZABETHCDS: OBTAIN BY FRAUDRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/30/2020KOUREY, LAUREN ELIZABETHPRESCRIPTION OBTAIN MAKING/UTTERING-FALSE/FORGEDRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/30/2020KOUREY, LAUREN ELIZABETHPRESCRIPTION OBTAIN IMPERSONATIONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/30/2020KOUREY, LAUREN ELIZABETHPRESC OBTN CONCEAL/FALSE INFORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/30/2020KOUREY, LAUREN ELIZABETHPRESCRIPTION OBTAIN ALTERING ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/30/2020KOUREY, LAUREN ELIZABETHPRESCRIPTION OBTAIN BY FRAUDRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/30/2020ZAGER, RAYMOND MICHAELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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