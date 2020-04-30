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Daily arrest report for those arrested in Carroll County April 29, 2020

Carroll County Times
Apr 30, 2020 9:13 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/29/2020CHASE, ANTHONY NATHANIELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/29/2020HOWARD, DYLON ANTHONYFAIL:PROOF OF AGE AND IDENTIFICATIONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/29/2020HOWARD, DYLON ANTHONYDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/29/2020LANSBERRY, BRANDI LYNNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/29/2020WADSWORTH, TYLER GENEASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
4/29/2020WADSWORTH, TYLER GENEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
4/29/2020WADSWORTH, TYLER GENEASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
4/29/2020ZELLMER, FREDERICK EVANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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