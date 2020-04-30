Daily arrest report for those arrested in Carroll County April 29, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/29/2020
|CHASE, ANTHONY NATHANIEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/29/2020
|HOWARD, DYLON ANTHONY
|FAIL:PROOF OF AGE AND IDENTIFICATION
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/29/2020
|HOWARD, DYLON ANTHONY
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/29/2020
|LANSBERRY, BRANDI LYNN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/29/2020
|WADSWORTH, TYLER GENE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/29/2020
|WADSWORTH, TYLER GENE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/29/2020
|WADSWORTH, TYLER GENE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/29/2020
|ZELLMER, FREDERICK EVAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE