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Daily arrest report for those arrested in Carroll County April 28, 2020

Carroll County Times
Apr 29, 2020 10:01 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/28/2020BAUGHER, DWIGHT EDWARDRECKLESS ENDANGERMENT FROM MOTOR VEHICLEHELD AT CCDC
4/28/2020BAUGHER, DWIGHT EDWARDRECKLESS ENDANGERMENT FROM MOTOR VEHICLEHELD AT CCDC
4/28/2020BAUGHER, DWIGHT EDWARDASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
4/28/2020BAUGHER, DWIGHT EDWARDASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
4/28/2020BAUGHER, DWIGHT EDWARDWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONHELD AT CCDC
4/28/2020BAUGHER, DWIGHT EDWARDLOADED HANDGUN IN VEHICLEHELD AT CCDC
4/28/2020BAUGHER, DWIGHT EDWARDHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETCHELD AT CCDC
4/28/2020BAUGHER, DWIGHT EDWARDRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
4/28/2020BAUGHER, DWIGHT EDWARDRECKLESS ENDANGERMENT FROM MOTOR VEHICLEHELD AT CCDC
4/28/2020BAUGHER, DWIGHT EDWARDASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
4/28/2020BAUGHER, DWIGHT EDWARDASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
4/28/2020BLANK, CHASITYFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
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