Daily arrest report for those arrested in Carroll County April 28, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/28/2020
|BAUGHER, DWIGHT EDWARD
|RECKLESS ENDANGERMENT FROM MOTOR VEHICLE
|HELD AT CCDC
|4/28/2020
|BAUGHER, DWIGHT EDWARD
|RECKLESS ENDANGERMENT FROM MOTOR VEHICLE
|HELD AT CCDC
|4/28/2020
|BAUGHER, DWIGHT EDWARD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/28/2020
|BAUGHER, DWIGHT EDWARD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/28/2020
|BAUGHER, DWIGHT EDWARD
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|HELD AT CCDC
|4/28/2020
|BAUGHER, DWIGHT EDWARD
|LOADED HANDGUN IN VEHICLE
|HELD AT CCDC
|4/28/2020
|BAUGHER, DWIGHT EDWARD
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|HELD AT CCDC
|4/28/2020
|BAUGHER, DWIGHT EDWARD
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|4/28/2020
|BAUGHER, DWIGHT EDWARD
|RECKLESS ENDANGERMENT FROM MOTOR VEHICLE
|HELD AT CCDC
|4/28/2020
|BAUGHER, DWIGHT EDWARD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/28/2020
|BAUGHER, DWIGHT EDWARD
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/28/2020
|BLANK, CHASITY
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC