Daily arrest report for those arrested in Carroll County April 9, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/9/2020
|HATCHER, MEGAN ELIZABETH
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2020
|HATCHER, MEGAN ELIZABETH
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2020
|HATCHER, MEGAN ELIZABETH
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2020
|HATCHER, MEGAN ELIZABETH
|MALICIOUS BURNING/SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2020
|HATCHER, MEGAN ELIZABETH
|STATE OF EMERGENCY - PUBLIC/ ENERGY EMERGENCY VIOLATION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2020
|HATCHER, MEGAN ELIZABETH
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2020
|HATCHER, MEGAN ELIZABETH
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2020
|BERGSMA, WILLIAM JACK II
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2020
|BERGSMA, WILLIAM JACK II
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2020
|BERGSMA, WILLIAM JACK II
|MALICIOUS BURNING/SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2020
|BERGSMA, WILLIAM JACK II
|STATE OF EMERGENCY - PUBLIC/ ENERGY EMERGENCY VIOLATION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2020
|BERGSMA, WILLIAM JACK II
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2020
|BERGSMA, WILLIAM JACK II
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2020
|WOMER, MELANIE NICHOLE
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2020
|WOMER, MELANIE NICHOLE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2020
|WOMER, MELANIE NICHOLE
|MALICIOUS BURNING/SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2020
|WOMER, MELANIE NICHOLE
|STATE OF EMERGENCY - PUBLIC/ ENERGY EMERGENCY VIOLATION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2020
|WOMER, MELANIE NICHOLE
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2020
|WOMER, MELANIE NICHOLE
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2020
|MURPHY, DAVID THOMAS
|FRAUD-PER. IDENT. AVOID PROS
|4/9/2020
|MURPHY, DAVID THOMAS
|POSSESS/ISSUE FORGED CURRENCY
|4/9/2020
|MURPHY, DAVID THOMAS
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|4/9/2020
|MURPHY, DAVID THOMAS
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|4/9/2020
|MURPHY, DAVID THOMAS
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|4/9/2020
|MURPHY, DAVID THOMAS
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|4/9/2020
|MURPHY, DAVID THOMAS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|4/9/2020
|MURPHY, DAVID THOMAS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|4/9/2020
|MURPHY, DAVID THOMAS
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|4/9/2020
|MURPHY, DAVID THOMAS
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|4/9/2020
|MURPHY, DAVID THOMAS
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|4/9/2020
|MURPHY, DAVID THOMAS
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|4/9/2020
|MURPHY, DAVID THOMAS
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER - 2ND OFFENSE
|4/9/2020
|MURPHY, DAVID THOMAS
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|4/9/2020
|KNOCK, CHARLES MORRIS IV
|FAILURE TO MAINTAIN REQUIRED SECURITY FOR VEH DURING PERIOD
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/9/2020
|KNOCK, CHARLES MORRIS IV
|FAIL TO DISPLAY REG. CARD ON DEMAND BY POLICE OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/9/2020
|KNOCK, CHARLES MORRIS IV
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/9/2020
|KNOCK, CHARLES MORRIS IV
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/9/2020
|KIRKNER, BRIAN MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2020
|KIRKNER, BRIAN MICHAEL
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2020
|KIRKNER, BRIAN MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2020
|KIRKNER, BRIAN MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2020
|KIRKNER, BRIAN MICHAEL
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND