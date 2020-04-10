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Daily arrest report for those arrested in Carroll County April 9, 2020

Carroll County Times
Apr 10, 2020 9:28 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/9/2020HATCHER, MEGAN ELIZABETHTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2020HATCHER, MEGAN ELIZABETHTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2020HATCHER, MEGAN ELIZABETHMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2020HATCHER, MEGAN ELIZABETHMALICIOUS BURNING/SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2020HATCHER, MEGAN ELIZABETHSTATE OF EMERGENCY - PUBLIC/ ENERGY EMERGENCY VIOLATIONRELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2020HATCHER, MEGAN ELIZABETHBURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSERELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2020HATCHER, MEGAN ELIZABETHBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALRELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2020BERGSMA, WILLIAM JACK IITHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2020BERGSMA, WILLIAM JACK IIMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2020BERGSMA, WILLIAM JACK IIMALICIOUS BURNING/SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2020BERGSMA, WILLIAM JACK IISTATE OF EMERGENCY - PUBLIC/ ENERGY EMERGENCY VIOLATIONRELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2020BERGSMA, WILLIAM JACK IIBURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSERELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2020BERGSMA, WILLIAM JACK IIBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALRELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2020WOMER, MELANIE NICHOLETHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2020WOMER, MELANIE NICHOLEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2020WOMER, MELANIE NICHOLEMALICIOUS BURNING/SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2020WOMER, MELANIE NICHOLESTATE OF EMERGENCY - PUBLIC/ ENERGY EMERGENCY VIOLATIONRELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2020WOMER, MELANIE NICHOLEBURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSERELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2020WOMER, MELANIE NICHOLEBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALRELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2020MURPHY, DAVID THOMASFRAUD-PER. IDENT. AVOID PROS 
4/9/2020MURPHY, DAVID THOMASPOSSESS/ISSUE FORGED CURRENCY 
4/9/2020MURPHY, DAVID THOMASCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
4/9/2020MURPHY, DAVID THOMASCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
4/9/2020MURPHY, DAVID THOMASCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
4/9/2020MURPHY, DAVID THOMASCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT 
4/9/2020MURPHY, DAVID THOMASCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
4/9/2020MURPHY, DAVID THOMASCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
4/9/2020MURPHY, DAVID THOMASCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE 
4/9/2020MURPHY, DAVID THOMASCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE 
4/9/2020MURPHY, DAVID THOMASTRESPASS: PRIVATE PROPERTY 
4/9/2020MURPHY, DAVID THOMASMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000 
4/9/2020MURPHY, DAVID THOMASVIOLATE PROTECTIVE ORDER - 2ND OFFENSE 
4/9/2020MURPHY, DAVID THOMASASSAULT-SECOND DEGREE 
4/9/2020KNOCK, CHARLES MORRIS IVFAILURE TO MAINTAIN REQUIRED SECURITY FOR VEH DURING PERIODRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/9/2020KNOCK, CHARLES MORRIS IVFAIL TO DISPLAY REG. CARD ON DEMAND BY POLICE OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/9/2020KNOCK, CHARLES MORRIS IVDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/9/2020KNOCK, CHARLES MORRIS IVDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/9/2020KIRKNER, BRIAN MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2020KIRKNER, BRIAN MICHAELPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTRELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2020KIRKNER, BRIAN MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2020KIRKNER, BRIAN MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2020KIRKNER, BRIAN MICHAELBURGLARY-FIRST DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
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