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Daily arrest report for those arrested in Carroll County April 7, 2020

Carroll County Times
Apr 08, 2020 9:17 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/7/2020KIRKNER, BRIAN MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/7/2020KIRKNER, BRIAN MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/7/2020KIRKNER, BRIAN MICHAELFAILURE TO DRIVE RIGHT OF CENTERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/7/2020KIRKNER, BRIAN MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/7/2020KIRKNER, BRIAN MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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