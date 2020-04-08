Daily arrest report for those arrested in Carroll County April 7, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/7/2020
|KIRKNER, BRIAN MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/7/2020
|KIRKNER, BRIAN MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/7/2020
|KIRKNER, BRIAN MICHAEL
|FAILURE TO DRIVE RIGHT OF CENTER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/7/2020
|KIRKNER, BRIAN MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/7/2020
|KIRKNER, BRIAN MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE