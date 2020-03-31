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Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 30, 2020

Carroll County Times
Mar 31, 2020 9:11 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/30/2020WATSON, TYRONE BOISE SRCDS DIST-NARCHELD AT CCDC
3/30/2020SIMON, ANTHONY MICHAEL-JAMESDISORDERLY CONDUCT 
3/30/2020SIMON, ANTHONY MICHAEL-JAMESRESIST/INTERFERE WITH ARREST 
3/30/2020SIMON, ANTHONY MICHAEL-JAMESCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
3/30/2020SIMON, ANTHONY MICHAEL-JAMESCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT 
3/30/2020SIMON, ANTHONY MICHAEL-JAMESSTATE OF EMERGENCY - PUBLIC/ ENERGY EMERGENCY VIOLATION 
3/30/2020SIMON, ANTHONY MICHAEL-JAMESFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER 
3/30/2020SIMON, ANTHONY MICHAEL-JAMESCDS:POSSESS PARAPHERNALIA
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