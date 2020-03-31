Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 30, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/30/2020
|WATSON, TYRONE BOISE SR
|CDS DIST-NARC
|HELD AT CCDC
|3/30/2020
|SIMON, ANTHONY MICHAEL-JAMES
|DISORDERLY CONDUCT
|3/30/2020
|SIMON, ANTHONY MICHAEL-JAMES
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|3/30/2020
|SIMON, ANTHONY MICHAEL-JAMES
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|3/30/2020
|SIMON, ANTHONY MICHAEL-JAMES
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|3/30/2020
|SIMON, ANTHONY MICHAEL-JAMES
|STATE OF EMERGENCY - PUBLIC/ ENERGY EMERGENCY VIOLATION
|3/30/2020
|SIMON, ANTHONY MICHAEL-JAMES
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|3/30/2020
|SIMON, ANTHONY MICHAEL-JAMES
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA